Festivals et événements de la saison automnale 2023 - Le gouvernement du Québec accorde près de 30 000 $ au Marché de Noël de Joliette





QUÉBEC, le 30 nov. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 29 000 $ au Marché de Noël de Joliette, qui se déroule jusqu'au 23 décembre 2023.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Cet événement regroupe une trentaine de producteurs et d'artisans de Lanaudière, pour qui il s'agit d'une belle occasion de se présenter au grand public et de faire connaître leurs produits. C'est aussi l'endroit idéal pour découvrir le patrimoine vivant de la ville, la musique traditionnelle et la culture locale.

« Offrir le Québec pour la période des Fêtes est une façon savoureuse d'encourager nos producteurs locaux. J'invite tous les gens de la région à visiter le Marché de Noël de Joliette et à y faire de belles découvertes. Profitez-en! »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Je suis heureuse que le gouvernement du Québec soutienne le Marché de Noël de Joliette, qui enrichit l'offre touristique de Lanaudière. En plus de faire rayonner le savoir-faire de nos producteurs et de nos artisans, il permet au public de découvrir des produits originaux et de se laisser porter par l'effervescence du temps des Fêtes qui s'installe dans la ville. Je souhaite que les visiteurs passent du bon temps en famille et entre amis et qu'ils fassent un petit détour par les attraits hivernaux de la région. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« En soutenant le Marché de Noël de Joliette, notre gouvernement permet aux producteurs locaux de mettre en lumière notre terroir. J'invite toute la population de Lanaudière et ses visiteurs à venir faire la tournée de nos exposants, dans une ambiance des plus festives, et à se procurer des produits d'ici, préparés pour vous. »?

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants :

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation accorde 15 000 $ dans le cadre du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région.

Le ministère du Tourisme accorde 14 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

