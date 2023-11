Un Consortium renouvelé pour les entreprises collectives du Québec





MONTRÉAL, le 30 nov. 2023 /CNW/ - En ce dernier jour du mois de l'économie sociale, le centre de services partagés des coopératives et OBNL du Québec, connu jusqu'aujourd'hui sous le nom Consortium de ressources et d'expertises coopératives, devient officiellement Le Consortium de coopération des entreprises collectives et adopte une nouvelle identité visuelle.

Bien au-delà de la démarche de communication, cette évolution est le reflet de la croissance éclatante de la coopérative au cours des 12 dernières années, qui regroupe désormais plus de 200 réseaux, regroupements et entreprises collectives au Québec.

Un nouveau nom, à l'image de son évolution

Fondé en 2011 à l'initiative de 5 secteurs coopératifs et mutualistes pour répondre à des besoins communs en services, Le Consortium a rapidement vu son membrariat être ouvert à l'ensemble de l'écosystème coopératif et mutualiste, puis en 2016 à l'écosystème de l'entrepreneuriat collectif en entier. Aujourd'hui, ce sont des centaines de coopératives et d'OBNL membres qui peuvent compter sur près de 100 ressources professionnelles partagées.

« Les besoins des entreprises collectives ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment en réponse à des enjeux comme la pénurie de main-d'oeuvre et d'expertises, le télétravail, etc. Le Consortium a toujours été agile pour répondre à ces besoins et rendre accessible de nouvelles expertises. Cela explique notamment le rythme de notre croissance » indique M. René Rouleau, président du Consortium.

Un modèle unique qui rayonne

Le Consortium rend accessibles plusieurs services auxquelles les entreprises collectives n'ont souvent pas accès. M. J. Benoit Caron, fondateur et directeur général de cette organisation nationale affirme régulièrement : « Les entreprises collectives font la différence pour les personnes. Les experts du Consortium font la différence pour les entreprises collectives ». Cela résume bien l'impact rayonnant du Consortium qui appuie la réalisation de la mission de ses membres.

D'ailleurs, le modèle du Consortium est unique au monde! Lors du Global Innovation Coop Summit, un sommet international de coopératives ayant eu lieu à HEC Montréal en septembre 2023, le modèle du Consortium a été présenté aux participants. Cette présentation a suscité un grand intérêt d'organisations de l'Italie, du Brésil et de l'Inde, pour ne nommer qu'eux, qui souhaitent doter leur écosystème d'entreprises collectives d'un pareil appui.

À propos du Consortium

Le Consortium est le centre de services partagés des entreprises collectives. Il rend accessible à ses 200+ membres des experts aux disciplines variées, notamment en ressources humaines, services comptables, développement stratégique, gestion, communications et affaires publiques, développement web, transformation numérique et plus encore! Pour en savoir plus, visitez le www.leconsortium.coop.

30 novembre 2023 à 07:30

