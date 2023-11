Dans un contexte de croissance globale moyenne DEKRA prévoit un record de ventes historique en 2023





Croissance à deux chiffres des coeurs de métiers de DEKRA sur les 10 premiers mois de 2023.

Record historique de ventes à plus de quatre milliards d'euros attendu sur l'ensemble de l'année.

Malgré des prévisions de développement économique mondial modéré en 2024, DEKRA prévoit d'être en croissance grâce à sa position solide sur le marché dans les secteurs traditionnels, les relations de confiance qu'elle entretient avec plus de 500 000 clients à l'échelle mondiale, et son portefeuille de services liés aux technologies d'avenir.

Les secteurs de l'intelligence artificielle et du développement durable devraient quant à eux enregistrer une croissance à deux chiffres.

STUTTGART, Allemagne, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- DEKRA, organisation spécialiste internationale, prévoit des ventes historiques pour 2023. « Jusqu'à présent, 2023 est une excellente année pour DEKRA », déclare Stan Zurkiewicz, DEKRA CEO and Chairman of the Management Board de DEKRA, dans son bilan préliminaire de l'année. « Nous sommes très optimistes et nous pensons atteindre un chiffre d'affaires annuel de plus de quatre milliards d'euros. C'est une première historique pour DEKRA. Nous sommes très enthousiastes. » Toutes les Services Divisions et les régions devraient dépasser de loin leurs performances de 2022 en matière de ventes. Certaines devraient même atteindre une croissance solide à deux chiffres.

Au-delà de ces excellents résultats, DEKRA précise que le déploiement de sa Stratégie 2025 se poursuit et porte ses fruits. L'entreprise a déployé avec succès des services de formation, de conseil, de tests, de validation et d'inspection dans les secteurs de croissance stratégiques, à savoir l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le développement durable et la mobilité du futur. Elle s'est ainsi imposée en tant que partenaire stratégique sur toute la chaîne de valeur dans ces domaines.

Alors que l'ensemble du secteur des TIC (tests, inspection et certification) devrait enregistrer une croissance annuelle d'environ 5 %, DEKRA prévoit une croissance à deux chiffres dans les prochaines années sur ces marchés d'avenir. L'entreprise est bien placée pour tirer parti de cette trajectoire ascendante et entend se démarquer de ses concurrents.

Pour accéder au communiqué de presse : https://www.dekra-industrial.fr/mediacenter

30 novembre 2023 à 07:00

