Movember Canada ferme les marchés





TORONTO, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Todd Minerson, directeur national de Movember Canada, et son équipe se sont joints à Arne Gulstene, chef, Services aux sociétés de la TSX, Bourse de Toronto (TSX), afin de fermer les marchés et de souligner le travail de l'organisme de bienfaisance en matière de collecte de fonds.

Movember est le principal organisme de bienfaisance mondial qui vise à présenter sous un nouveau visage les enjeux de santé touchant les hommes. Santé mentale, prévention du suicide, cancer de la prostate et cancer testiculaire sont au coeur des préoccupations de cet organisme. Movember amasse des fonds pour contribuer à la recherche novatrice à l'origine de percées médicales et soutient des programmes qui permettent à des hommes de jouir d'une meilleure santé et de vivre plus heureux et plus longtemps.

29 novembre 2023 à 17:29

