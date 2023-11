Surveillance des chantiers de construction : du vice de construction au drame humain





MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Face aux multiples dénonciations de malfaçons et vices de conception et de construction constatés sur les chantiers de construction à travers la province et observé de nouveau à travers le drame du Faubourg Boisbriand , le Regroupement des Gestionnaires et Copropriétaires du Québec (RGCQ) réitère le besoin urgent d'imposer une surveillance accrue des chantiers de construction. Cette démarche vise à prévenir les risques pour la sécurité des résidents, tant physique que financière, en assurant la qualité des travaux afin de sauvegarder le parc immobilier québécois.

Un besoin criant de surveillance des chantiers

Contrairement à ce qui se fait notamment en Ontario depuis des années, il n'existe toujours pas, au Québec, de surveillance obligatoire et continue des chantiers de construction. Au-delà des conséquences économiques, ce sont des catastrophes humaines qui se jouent sur ce déficit législatif pourtant dénoncé depuis plusieurs années par le RGCQ et de nombreux acteurs de l'immobilier québécois.

L'augmentation alarmante des malfaçons et des non-conformités sur les chantiers de construction met en péril la sécurité et la qualité des immeubles. Il devient impératif d'agir rapidement pour éviter des conséquences graves pour les copropriétaires.

L'avocat émérite et président du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ), Yves Joli-Coeur, exprime des préoccupations grandissantes quant à l'absence d'une législation imposant la surveillance des chantiers de construction. Il est d'avis que le gouvernement devrait aussi jouer un rôle financier actif dans ce domaine, lors de situations telles que celles évoquées dans le reportage du 28 novembre 2023 de l'émission « La Facture ». La seule issue possible se veut que « le gouvernement assume sa responsabilité morale du déficit législatif que l'on connaît depuis plusieurs années au Québec ».

Des enjeux majeurs à considérer

La sécurité des résidents doit demeurer une préoccupation majeure et celle-ci nécessite une garantie d'absence de risques dans les constructions.

Parallèlement, maintenir des normes élevées de qualité sur les chantiers de construction s'avère essentiel pour assurer la durabilité des bâtiments.

En pleine crise du logement, ce manque de volonté politique des divers gouvernements s'étant succédé au cours des quatre dernières décennies entraîne des conséquences sociales et économiques extrêmement dommageables. Elle mine également la confiance du public à l'égard de ce type de logis collectif.

Le RGCQ souligne, depuis plusieurs années déjà, l'impératif pour le gouvernement de prendre en main la question de la surveillance des chantiers et d'en faire une véritable priorité. Il est plus que temps que le Québec légifère pour imposer une surveillance professionnelle continue des chantiers de construction.

À propos du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ)

Le Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ) est un organisme à but non lucratif qui prône la saine gestion et la bonne gouvernance en copropriété. Il veille à l'intérêt des copropriétaires et administrateurs au sein de ce mode d'habitation, mais également à ce que les gestionnaires d'immeubles livrent des prestations respectueuses de l'éthique.

Porte-parole par excellence des copropriétaires, des administrateurs et des gestionnaires d'immeubles, le RGCQ assure, depuis toujours, une standardisation de la gérance et de l'administration en copropriété. Cette uniformisation permet, sans conteste, le maintien de la valeur du capital des unités appartenant aux copropriétaires. L'entretien et la conservation du bâti représentent sa principale raison d'être. Pour en apprendre davantage, visitez rgcq.org .

SOURCE Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCQ)

29 novembre 2023 à 17:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :