À l'ASH 2023 Octapharma présentera de nouvelles données cliniques et scientifiques issues d'initiatives de recherche en cours visant à faire progresser les soins pour les personnes souffrant de troubles de la coagulation

LACHEN, Suisse, 29 novembre 2023 /PRNewswire/ -- De nouvelles données cliniques du portefeuille d'hématologie d'Octapharma seront présentées au cours du programme scientifique de la 65e réunion et exposition de l'American Society of Hematology (ASH), qui se tiendra du 9 au 12 décembre 2023, à San Diego, en Californie. À cette occasion, la société présentera de nouvelles données issues de l'essai clinique prospectif sur l'utilisation du wilate® pour permettre la prophylaxie chez les patients atteints de la maladie de von Willebrand. En outre, elle présentera la conception d'un nouvel essai clinique de phase IV portant sur la santé des os et des articulations chez les personnes atteintes d'hémophilie A, ainsi que des mises à jour sur les projets de recherche collaborative entre Octapharma et certains établissements universitaires.

« Nous sommes heureux de présenter de nouvelles données lors de l'ASH 2023, soulignant notre engagement continu à comprendre les mécanismes sous-jacents des troubles de la coagulation et à améliorer les normes de soins pour les patients. Nous sommes ravis d'appuyer la recherche clinique et scientifique qui fait progresser les soins aux personnes atteintes de troubles de la coagulation », a déclaré Olaf Walter, membre du conseil d'administration et responsable des unités commerciales internationales d'Octapharma.

L'étude WIL-31 a examiné l'efficacité et l'innocuité la prophylaxie par wilate® chez les adultes et les enfants de tout sexe atteints de toutes les formes de la maladie de von Willebrand. WIL-31 est la plus grande étude prospective sur la prophylaxie chez les personnes souffrant de la maladie de von Willebrand. C'est aussi la seule à être accompagnée d'une étude prospective sur demande en phase de rodage visant à offrir une comparaison intra-individuelle. Les résultats de l'étude montrent que la prophylaxie par wilate® est très efficace pour réduire le nombre de saignements chez les enfants et les adultes, et fournissent des preuves convaincantes pour soutenir l'utilisation d'une prophylaxie régulière chez les patients atteints de la maladie de von Willebrand grave.

Les données issues des sous-analyses de l'étude seront présentées à l'ASH 2023, avec un accent sur l'efficacité de la prophylaxie chez les patients présentant différents types de saignements ainsi que chez différents sous-ensembles de patients. Les femmes atteintes de troubles de la coagulation comme la maladie de von Willebrand courent un risque accru de saignements menstruels abondants, mais elles sont sous-diagnostiquées et sous-traitées. Dans une présentation d'une sous-analyse de WIL-31, il sera démontré que la prophylaxie par wilate® s'est avérée efficace pour réduire l'incidence de saignements menstruels abondants. Une sous-analyse supplémentaire portant sur l'efficacité et l'innocuité de la prophylaxie par wilate® chez les enfants et les adolescents sera également présentée.

La plupart des personnes atteintes d'hémophilie A souffrent de problèmes de santé articulaires et d'une résistance osseuse réduite. La prophylaxie par traitement de remplacement du facteur VIII a été associée à une réduction des taux de saignements articulaires, à une détérioration des articulations et à une maladie dégénérative des articulations. En revanche, il n'existe pas assez de données sur les effets à long terme de la prophylaxie par traitement sans facteur, l'emicizumab. Le nouvel essai clinique de phase IV PROVE vise à évaluer les effets à long terme de la prophylaxie par Nuwiq® ou emicizumab sur la santé des articulations et des os. Le plan d'étude sera présenté pour la première fois à l'ASH 2023.

En plus des études cliniques, Octapharma est fière de soutenir des études scientifiques, menées en collaboration avec des partenaires de recherche universitaires, qui nous permettent de mieux comprendre les différents aspects des troubles de la coagulation. Les résultats de diverses pistes de recherche scientifique seront présentés à l'ASH 2023.

Chez les patients précédemment non traités atteints de l'hémophilie A, le développement d'inhibiteurs du FVIII est la principale complication de traitement. C'est pourquoi il est essentiel de mieux comprendre les mécanismes sous-jacents du développement d'inhibiteurs. L'étude NuProtect menée avec Nuwiq® était la plus grande étude prospective d'un seul produit FVIII chez les patients précédemment non traités. Des chercheurs de l'University College de Londres, au Royaume-Uni, présenteront de nouvelles données issues d'une sous-étude de l'étude NuProtect, lesquelles révéleront les différences entre les profils d'expression génique des patients précédemment non traités qui ont développé des inhibiteurs et ceux des patients précédemment non traités qui n'en ont pas développé.

L'effet du FVIII sur le remodelage osseux a été évalué in vivo en collaboration avec les établissements suisses ETH Zurich et Balgrist Campus Zurich. Les résultats indiquant que le FVIII et/ou la MVW peuvent inhiber davantage la formation d'ostéoclastes, les cellules qui jouent un rôle clé dans le remodelage osseux.

Les plaquettes et les cellules endothéliales jouent un rôle clé dans l'hémostase. Des recherches menées en collaboration avec ETH Zurich (Suisse) et l'Université du Piémont oriental (Italie) ont révélé des différences significatives en ce qui concerne la liaison entre différents produits recombinants FVIII et les plaquettes et cellules endothéliales.

« Nous sommes ravis de présenter des données supplémentaires de l'étude WIL-31, la plus grande étude prospective sur la maladie de von Willebrand. Ces données apportent une nouvelle validation de l'utilisation de la prophylaxie chez les enfants, les adolescents et les femmes atteints de la maladie de von Willebrand. Nous sommes aussi fiers de présenter la prochaine étude PROVE, qui nous aidera à déterminer la meilleure façon de protéger les personnes atteintes d'hémophilie A contre les lésions articulaires débilitantes », Larisa Belyanskaya, responsable de l'Unité intégrée de curiethérapie-hématologie.

Les affiches seront présentées aux heures suivantes :

Samedi 9 décembre, de 17 h 30 à 19 h 30 (heure normale du Pacifique)

Affiche 1255 : Conception d'une étude comparative (PROVE) pour évaluer les effets à long terme d'une prophylaxie par Simoctocog Alfa ou Emicizumab sur la santé des articulations et des os chez les patients atteints d'hémophilie A. Auteur principal : Robert Klamroth

Affiche 1227 : L'utilisation du profilage du transcriptome pour comprendre le développement d'inhibiteurs chez les patients traités précédemment atteints d'une hémophilie A aiguë. Auteur présentateur : Paul Batty

Affiche 1244 : Impact du facteur VIII recombinant et de l'interaction plaquettaire sur la fonctionnalité plaquettaire et le traitement de l'hémophilie A. Auteur principal : Fabrizio A. Pennacchio

Lundi 11 décembre, de 18 h à 20 h (heure normale du Pacifique)

Affiche 3977 : Le facteur VIII est un facteur endothélial qui favorise la stabilité des vaisseaux. Auteur principal : Antonia Follenzi

Affiche 3979 : Variabilité inter-donneurs dans l'ostéoclasastogenèse et les réponses à l'ostéoprotégérie (OPG), au facteur de von Willebrand (vWF) et au facteur VIII (FVIII). Auteur principal : Joyce Kimenai

Affiche 3992 : Efficacité et innocuité de la prophylaxie par un concentré de facteur de von Willebrand / facteur VIII dérivé du plasma chez les patients atteints de la maladie de von Willebrand ? Une sous-analyse des données de l'étude WIL-31. Auteur principal : Robert F. Sidonio, Jr

Affiche 3997 : Efficacité de la prophylaxie régulière par un concentré de facteur de von Willebrand/facteur VIII dérivé du plasma pour réduire les saignements menstruels abondants chez les femmes atteintes de la maladie de von Willebrand. Auteur principal : Robert F. Sidonio, Jr

