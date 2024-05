Invitation aux médias - Inauguration officielle de la maison des aînés et alternative de Lebourgneuf dans la région de Québec

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, procédera à l'inauguration officielle de la...

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise La Maison de Soya, située au 8200, boulevard Taschereau, local 1260, à Brossard, avise les personnes qui souffrent d'une allergie au sésame...