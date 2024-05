FAVORISER LA SANTÉ ET LA RÉSILIENCE DE LA MAIN-D'OEUVRE - Tenue annuellement dans plusieurs villes, la série Conférence collective met en lumière les tendances et les enjeux de l'heure en matière de santé qui ont une incidence sur les milieux de travail canadiens





HALIFAX, NS, le 7 mai 2024 /CNW/ - Croix Bleue Medavie a clôturé cette semaine sa série annuelle Conférence collective, pendant laquelle les participants et participantes ont eu l'occasion de tisser des liens et d'acquérir les outils nécessaires pour bâtir une main-d'oeuvre engagée et résiliente en mettant l'accent sur la santé du personnel.

À Halifax, à Toronto et à Montréal, des conférenciers et conférencières, des clients et clientes, des conseillers et conseillères et des employés et employées se sont rassemblés pour échanger des idées et des méthodes favorisant la santé collective au sein du milieu du travail.

Des experts et expertes de partout au Canada ont discuté des facteurs exerçant une influence sur la main-d'oeuvre à l'heure actuelle, en abordant notamment les sujets suivants :

L'intelligence artificielle et la transformation des secteurs des soins de santé et de l'assurance

Un panel a discuté des possibilités qu'offre l'intelligence artificielle pour alléger la pression qui pèse sur notre système de soins de santé déjà saturé et améliorer l'efficacité et l'expérience des adhérents et adhérentes des régimes d'assurance collective. Les panélistes ont par le fait même insisté sur l'importance de maintenir un équilibre entre la sécurité et la confidentialité des données et l'exploration des avantages intéressants que la technologie peut nous offrir.

L'effet du sommeil sur la santé et le rendement des employés

Lors de la deuxième séance de la journée, Robyne Hanley-Dafoe et Nathalie Lacombe, deux expertes dans leurs domaines respectifs, ont parlé du sommeil et de son influence sur le bien-être et la productivité de la main-d'oeuvre d'aujourd'hui ainsi que de l'incidence que les facteurs liés au mode de vie, les symptômes de la ménopause, le stress et les maladies ont sur la qualité de celui-ci. En bref, les employeurs jouent un rôle important en soutenant le besoin de repos et de récupération de leurs employés au cours des différentes étapes de leur vie personnelle et de leur carrière.

Résilience : Prévenir le stress et l'épuisement en milieu de travail

La détection, la prévention et le traitement de l'épuisement étaient également au coeur des discussions. Les facteurs de stress étant de plus en plus présents, tant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle, les employeurs doivent trouver de nouvelles façons de soutenir la santé mentale et physique de leurs employés. Les experts ont insisté sur des moyens simples, mais efficaces, à proposer aux employés pour prendre leur santé en main et renforcer leur résilience.

Nous nous efforçons de donner à nos partenaires les ressources nécessaires pour réussir et les participants ont quitté la conférence avec une trousse d'outils bien remplie afin de mettre en place les meilleures stratégies pour favoriser la santé et l'épanouissement des employés au travail.

Pour en apprendre plus, visitez le cbmedavie.ca.

Si vous souhaitez discuter avec un ou une panéliste ou un invité ou une invitée de Medavie, veuillez communiquer avec nous.

Citations supplémentaires :

Bernard Lord, chef de la direction, Medavie

Une fois de plus, nos séances de cette année ont été riches en informations. Tenue en personne seulement, la série Conférence collective donne lieu à des conversations importantes. Comme l'ont démontré notre panel sur l'intelligence artificielle, notre discussion sur le sommeil et notre présentation de clôture sur la résilience des employés, nous tirons parti de l'évolution constante des milieux dans lesquels nous vivons et travaillons pour assurer la santé et la résilience de la main-d'oeuvre.

Angela Johnson, directrice générale et cofondatrice de sanoVie et participante à notre panel sur l'intelligence artificielle

Bien qu'ils reçoivent moins de 8 % du financement de la recherche médicale, et encore moins pour la ménopause, les besoins des femmes en matière de santé ont été historiquement négligés. Aujourd'hui, les progrès de l'intelligence artificielle et des plateformes de santé virtuelle offrent aux femmes la possibilité d'accéder à des informations fiables selon leurs propres conditions et de fournir leurs données, contribuant ainsi à combler cette lacune en matière de connaissances. Pour que ce potentiel soit pleinement exploité, il est impératif que les organisations s'engagent à une transparence totale, en veillant à ce que les femmes se sentent en sécurité et habilitées à participer à des recherches qui pourraient redéfinir les soins de santé pour la moitié de la population.

Robyne Hanley-Dafoe, spécialiste en résilience et autrice plusieurs fois primée

On peut fonctionner pendant un certain temps en ayant un déficit de sommeil, mais si cette période se prolonge on s'expose à des troubles de santé chroniques graves et évitables. Le sommeil est l'un des éléments les plus négligés dans l'amélioration de la santé et du bien-être. Pourtant, c'est un besoin humain essentiel.

Nathalie Lacombe, conférencière et partenaire en santé et mieux-être

Maintenant que nous connaissons le véritable effet du sommeil sur notre santé physique et mentale et notre système immunitaire, il est plus intéressant que jamais d'optimiser notre repos. Pour mieux comprendre l'importance de réduire progressivement les sources de stimulation dans les heures précédant le coucher, voyons l'endormissement non pas comme un interrupteur qu'on actionne, mais plutôt comme un gradateur. Les décisions prises pendant les 24 heures d'une journée ont une incidence sur notre hygiène de sommeil, par exemple, les personnes qui ont de la difficulté à adapter leur routine en soirée pourraient se concentrer davantage sur leur première heure d'éveil.

