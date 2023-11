La Fondation Desjardins : Ensemble, plus forts que jamais pour aider la jeunesse





MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - La Fondation Desjardins, en collaboration avec ses partenaires internes et externes, a remis près 4 300 bourses d'études cette année pour soutenir la jeunesse. Parmi ces bourses, 1 466 ont été remises par la Fondation Desjardins elle-même, 2 717 ont été remises par les caisses Desjardins, et 112 ont été remises par différents partenaires. Ces chiffres démontrent la force de Desjardins en appui à la jeunesse.

Dans le contexte actuel d'augmentation du coût de la vie, cet appui est plus pertinent que jamais. En effet, 49% des étudiants ayant soumis une candidature cette année ont avoué avoir de la difficulté à joindre les deux bouts. De plus en plus de jeunes ont aussi mentionné la nécessité de suivre un cours de moins dans leur session afin de travailler plus pour subvenir à leurs besoins. Certains ont même indiqué devoir prendre une pause de leurs études et de leurs projets d'avenir pour travailler à temps plein et s'en sortir financièrement.

« Nous sommes convaincus que notre engagement envers la jeunesse est un investissement dans l'avenir. Dans ces temps où les jeunes sont préoccupés par leur futur, nous croyons fermement que l'éducation est un levier qui leur permet de s'épanouir, tout en bâtissant des communautés fortes et inclusives. Nous sommes fiers de notre contribution à la réussite éducative des jeunes et nous continuerons à travailler pour offrir un avenir meilleur à la jeunesse », a déclaré Nancy Lee, directrice générale de la Fondation Desjardins.

La Fondation Desjardins et ses partenaires sont fiers de contribuer à aider un plus grand nombre de jeunes chaque année en leur remettant des bourses d'études. Il s'agit là d'un exemple concret de l'engagement de Desjardins envers la jeunesse. En offrant un soutien financier aux étudiants, la Fondation Desjardins leur permet de poursuivre leurs études et de réaliser leurs rêves.

C'est d'ailleurs afin de mettre en lumière la puissance de l'unité que la Fondation a reçu quelques-uns de ses boursiers, partenaires et donateurs lors d'une soirée festive le 28 novembre dernier. Grâce à ses partenaires et donateurs, la Fondation a pu étendre son impact et aider davantage de jeunes à réaliser leurs rêves éducatifs.

À propos de la Fondation Desjardins

Mise sur pied en 1970, la Fondation Desjardins est un organisme de bienfaisance qui contribue à la réussite éducative des jeunes, notamment par l'octroi de bourses et de prix ainsi que par ses actions en partenariat avec des organismes reconnus. En 2022, elle a remis 5,5 M$ et rejoint 479?000 jeunes par ses différents programmes. Organisme philanthropique du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada, la Fondation Desjardins contribue à enrichir la vie des personnes et des collectivités par ses actions soutenant l'éducation.

SOURCE Mouvement Desjardins

29 novembre 2023 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :