Stratégie québécoise en éducation financière - L'Autorité appelle à la mobilisation pour un projet collectif en éducation financière





MONTRÉAL, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Tandis que le Mois de la littératie financière tire à sa fin et que le sujet continue d'interpeller différents acteurs de la société dans le contexte économique actuel, l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») appelle à la mobilisation et annonce le début de ses travaux de consultation auprès des organismes et spécialistes oeuvrant en éducation financière, en préparation du Plan d'action 2023-2026 de la Stratégie québécoise en éducation financière (SQEF).

Le coeur de la démarche? Améliorer le bien-être financier des Québécois, qui est intrinsèquement lié à leur niveau d'éducation financière. Alors que 71 % des Québécois éprouvent de l'anxiété financière, 57 % de ceux-ci considèrent que hausser leur niveau d'éducation financière pourrait contribuer à la diminution de leur anxiété financière1.

Dans le cadre de cet appel à la mobilisation, l'Autorité, à titre de pilote de la SQEF, collaborera activement avec ses partenaires publics que sont la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, l'Office de la protection du consommateur, Retraite Québec ainsi que Revenu Québec.

Période de manifestation d'intérêt

L'Autorité et ses partenaires souhaitent associer à ce projet des organismes et spécialistes en éducation financière des secteurs privé, public, communautaire, associatif, de l'enseignement et de la recherche universitaire de façon à favoriser la réalisation d'initiatives à fort impact.

Au cours des prochains mois s'amorcera une série de démarches et d'échanges avec les futurs partenaires de la SQEF. Les orientations et axes d'intervention sont rendus publics dès aujourd'hui sur le site Web de l'Autorité. Tout organisme ou spécialiste, petit ou grand, ayant un intérêt à soutenir ce projet collectif visant l'acquisition d'une meilleure littératie financière par les Québécois sont invités à soumettre des idées et initiatives. Celles-ci seront analysées et pourraient figurer dans le plan d'action détaillé de la SQEF, qui sera dévoilé au printemps de 2024.

Les détails de la démarche et les principales orientations du plan d'action initial de la SQEF seront présentés lors d'un webinaire le 12 décembre prochain. Pour obtenir l'information sur la démarche, consultez notre page Web.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

1 Sondage Omnibus Léger - Situation financière actuelle des Québécois et Québécoises, octobre 2023.

29 novembre 2023 à 10:00

