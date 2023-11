Le Groupe ALI Excavation réalise un coup de maître avec l'embauche de l'ex-entraîneur-chef du Noir et Or, à titre de représentant et recruteur-chef





SALABERRY-DE-VALLEYFIELD, QC, le 29 nov. 2023 /CNW/ - Véritable coup de théâtre dans le monde régional, la direction du Groupe ALI Excavation vient d'annoncer l'embauche de Patrick Nadeau, cet entraîneur-chef qui a été un véritable modèle pour les joueurs du réputé club de football collégial Noir et Or du CEGEP de Valleyfield. Il occupe dorénavant la fonction de représentant et recruteur-chef au sein de l'entreprise.

C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le président-directeur général, Marc-André Loiselle, qui s'est déclaré très fier d'avoir pu convaincre cette icône du football collégial de joindre les rangs du Groupe ALI Excavation lui qui, sous sa gouverne, a su propulser l'équipe dans une saison régulière parfaite en 2019, et mené ses joueurs vers la prestigieuse victoire à répétition du très convoité Bol d'or en 2017 et en 2018. Et cela est sans compter l'accession à la demi-finale de l'édition 2022 de la Ligue. Celui dont la feuille de route demeure impressionnante depuis les dernières années occupe officiellement son poste depuis la mi-septembre dernier.

« En plus d'être un entraîneur-chef de choc, Patrick Nadeau s'est avéré être un inspirateur, un facilitateur d'excellence qui saura maintenant insuffler dans notre entreprise les mêmes valeurs de solidarité, de cohésion et de respect du travail bien fait et qui sont aussi les nôtres, » a dit monsieur Loiselle, en précisant que le mandat de ce dernier comportera un volet éducatif en promouvant le travail du domaine du génie civil auprès des finissants du monde collégial auxquels Groupe ALI Excavation souhaite s'adresser.

Très impliqué, dans un passé relativement récent, dans le recrutement de joueurs de la région, monsieur Nadeau aura la responsabilité d'activer le recrutement chez Groupe ALI Excavation qui a toujours maintenu un lien étroit avec le monde de l'éducation. Il verra ainsi à démystifier le milieu du génie civil qui offre des perspectives d'emploi et de carrière enthousiasmantes, avec, en plus, de multiples avantages salariaux et sociaux.

« En fait, je m'emploierai particulièrement à assurer une relève de qualité au sein de l'entreprise, un peu à la manière dont je l'ai fait dans le passé au profit de diverses organisations sportives dont pour les équipes scolaires des Citadins de la Cité-des-Jeunes à Vaudreuil-Dorion » a pour sa part mentionné monsieur Nadeau.

Le président du Groupe ALI Excavation a conclu en précisant que la philosophie sportive et de vie de monsieur Nadeau était le reflet miroir de la volonté de l'entreprise d'offrir à ses employés actuels et futurs une chance unique de cultiver des valeurs travail, famille, sport et santé qui trouveront leur écho dans les nouvelles installations du tout nouveau siège social unique et révolutionnaire actuellement en construction, et qui sera doté d'un toit aux équipements sportifs multiples et d'un court de tennis extérieur.

SOURCE Groupe ALI Excavation

29 novembre 2023 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :