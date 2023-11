Capcom révèle que Dragon's Dogma 2 sera lancé le 22 mars 2024 !





Capcom Co. (TOKYO:9697) a annoncé aujourd'hui que Dragon's Dogma 2, le nouveau jeu de la série Dragon's Dogma, sortira le 22 mars 2024. Avec le lancement de Dragon's Dogma 2, Capcom clôture une année exceptionnelle de sorties de titres majeurs pour son exercice 2023.

Dragon's Dogma 2 est le tout nouveau titre de la série et le premier depuis la sortie du premier Dragon's Dogma en 2012. Ce jeu est développé sur le système propriétaire RE ENGINE de Capcom afin d'offrir un monde fantastique ultraréaliste, complexe et doté de superbes graphismes. Il offre en outre une plus grande liberté d'action que son prédécesseur, tout en donnant aux joueurs une idée de l'aventure en groupe lorsqu'ils jouent en solo, grâce à des personnages contrôlés par IA qui font office de compagnons de voyage. Dragon's Dogma 2 est en cours de développement et vise à offrir une expérience qui satisfera aussi bien les nouveaux venus que les fans de longue date. L'engouement pour le titre était également évident au Tokyo Game Show 2023, qui s'est tenu en septembre 2023, où le jeu a été sélectionné pour un prix dans la Future Division, qui récompense les titres à venir les plus attendus pendant le salon.

Capcom reste fermement engagé à satisfaire les attentes de toutes les parties prenantes en tirant profit de ses capacités de développement de jeux de pointe afin de créer des expériences de jeu extrêmement divertissantes.

À PROPOS DE Dragon's Dogma

La série Dragon's Dogma se compose de jeux d'action dans un cadre fantastique où les joueurs s'aventurent dans un vaste monde ouvert de combat et de magie. Depuis la sortie du premier jeu en 2012, la série a été célébrée dans le monde entier pour ses fonctions de gameplay telles que les compagnons d'aventure « pawn » qui peuvent effectuer des actions par eux-mêmes, menant la série à plus de 7,9 millions d'unités vendues en cumulé (au 30 septembre 2023).

Plus d'informations sur Dragon's Dogma 2 sont disponibles sur https://www.dragonsdogma.com/2/

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissements interactifs pour consoles de jeux, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la société a créé des centaines de jeux, notamment les franchises révolutionnaires Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Capcom exerce ses activités aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo, et son siège social est situé à Osaka, au Japon. Plus d'informations sur Capcom sont disponibles sur https://www.capcom.co.jp/ir/english/

