Rocket Software acquiert l'activité de modernisation des applications et de connectivité d'OpenText

Rocket Software, Inc. (« Rocket Software »), leader technologique mondial incitant à la modernisation les plus grandes entreprises, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de l'activité de modernisation des applications et de connectivité (AMC) d'OpenText (NASDAQ : OTEX), (TSX : OTEX), qui faisait autrefois partie de Micro Focus. Le prix d'achat total s'élève à 2 275 milliards de dollars.

Depuis plusieurs décennies, Rocket Software est le partenaire qui résout les défis informatiques complexes des entreprises les plus importantes et les plus innovantes, en matière d'infrastructure, de données et d'applications. La stratégie de cloud hybride de Rocket Software permet aux clients d'optimiser leur portefeuille d'applications, où qu'ils se trouvent dans leur parcours de modernisation, ce qui leur permet de rattraper leur retard pour parvenir à une utilisation moderne sans perturber les activités essentielles à leur mission. Cette approche permet aux entreprises de bénéficier de la sécurité et de la fiabilité du mainframe tout en exploitant les puissants outils d'analyse du cloud.

Depuis de nombreuses années, AMC est un leader de la modernisation des applications, grâce à la fourniture d'outils de pointe, notamment le COBOL et la connectivité hôte. Ces outils permettent aux entreprises d'exploiter leurs applications principales et leur offrent une grande flexibilité de modernisation, elles peuvent ainsi exécuter les applications là où elles le souhaitent. Avec AMC, Rocket Software disposera d'un portefeuille de modernisation plus diversifié qui s'adaptera aux demandes des clients, que ce soit sur site ou par le biais d'une stratégie de cloud hybride.

L'acquisition d'AMC par Rocket Software permettra d'atteindre cinq objectifs stratégiques essentiels :

Répondre aux besoins des entreprises à toutes les étapes de leur modernisation grâce à une gamme complète de produits répondant à tous les cas d'utilisation, allant du mainframe aux charges de travail hybrides.

Permettre aux clients de profiter de dizaines d'années d'investissement dans les applications principales qui font marcher leur entreprise, tout en innovant et en tirant pleinement parti des nouveautés en applications et en technologies.

La consolidation de Rocket Software en tant que leader du cloud hybride, le renforcement des relations-clients actuelles et la garantie d'une croissance durable sur le marché informatique d'entreprise existant. La société est positionnée non seulement pour répondre aux besoins immédiats des clients, mais aussi pour les accompagner dans leur parcours de modernisation dans le temps.

Élargir et compléter l'expertise à la fine pointe de l'industrie de Rocket Software en matière de R&D, en incitant à l'innovation continue avec l'application de technologies émergentes telles que l'IA générative.

Rocket Software consolide ainsi sa position de partenaire privilégié qui permet de répondre aux besoins de l'industrie et des clients et de leur garantir une réussite encore plus grande.

« Nous sommes fiers d'être le partenaire privilégié de nos clients à toutes les étapes de leur parcours de modernisation et de minimiser les risques inutiles pour leurs activités commerciales », a déclaré Milan Shetti, CEO de Rocket Software. « Pour les nombreuses entreprises qui se sont construites sur le mainframe et qui sont prêtes à saisir des opportunités en utilisant le cloud hybride, la réalité exige un continuum avec des solutions et une expertise qui enjambent les deux mondes. L'accueil de l'activité AMC et de son équipe talentueuse au sein de Rocket Software marque un moment extraordinaire pour l'entreprise, pour le marché et pour les milliers d'entreprises qui partagent notre vision de transformer en réalité le meilleur des deux mondes ».

En associant le service client de pointe de Rocket Software à davantage de moyens d'innover, l'entreprise sera la mieux à même sur le marché pour répondre non seulement aux besoins immédiats des clients, mais aussi pour les aider à se transformer dans le temps. Ces solides relations-clients renforceront la fidélisation, élargiront les opportunités de ventes croisées et favoriseront une croissance durable de l'entreprise.

Rocket Software a l'intention de financer l'acquisition en combinant de nouveaux capitaux propres provenant de ses actionnaires existants, un financement par emprunt et des liquidités provenant de son bilan. Le financement par emprunt devrait inclure des prêts à terme garantis de premier rang supplémentaires et de nouveaux billets garantis de premier rang. En tenant compte des synergies attendues, la société prévoit que l'acquisition aura un effet de levier total sans incidence mais aura un effet de levier garanti.

L'opération devrait être conclue dans le courant du deuxième trimestre 2024 et se terminera le 30 juin 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires applicables et d'autres conditions de clôture habituelles.

RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc., Deutsche Bank Securities Inc. et UBS Securities LLC sont les conseillers financiers de Rocket Software. Ernst & Young LLP a été le conseiller comptable de Rocket Software. Kirkland & Ellis LLP a été le conseiller juridique de Rocket Software. Le financement par emprunt de la transaction sera assuré par RBC Capital Markets, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, UBS Securities, Citigroup Global Markets, HSBC Securities, Mizuho Securities et SMBC Nikko Securities.

À propos de Rocket Software

Rocket Software s'associe aux plus grandes entreprises, tous secteurs d'activité confondus, afin de résoudre leurs problèmes informatiques les plus complexes, en matière d'infrastructure, de données et d'applications, grâce à des solutions qui simplifient, au lieu de perturber, leur parcours de modernisation. Jouissant de la confiance de plus de 10 000 clients, Rocket Software aide les entreprises à se moderniser grâce à une stratégie de cloud hybride, de sorte qu'elles n'ont pas besoin de restructurer leur plateforme ou de repartir à zéro. Les 2 300 employés de l'entreprise dans le monde travaillent avec les clients pour accélérer et optimiser leur processus de modernisation tout en répondant aux besoins évolutifs du marché. Rocket Software est une société privée américaine dont le siège social est situé dans la région de Boston et dont les centres d'excellence sont répartis de manière stratégique en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Rocket Software est une société du portefeuille de Bain Capital Private Equity. Suivez Rocket Software sur LinkedIn et sur X (ex-Twitter) ou rendez-vous à l'adresse suivante www.RocketSoftware.com.

Mises en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines des déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, tel que modifié, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant les performances globales des activités d'AMC et les synergies attendues suite à cette l'acquisition, ainsi que les déclarations concernant le financement prévu et la date de clôture de l'acquisition, notamment l'obtention des approbations réglementaires et la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles. Ces déclarations prospectives sont généralement reconnaissables à l'utilisation de termes tels que « anticiper », « penser », « avoir pu », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « il se peut que », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devoir », « cible », « sera » et, dans chaque cas, leur forme négative ou d'autres expressions différentes ou semblables. Ces déclarations prospectives reflètent notre point de vue sur les événements futurs à la date du présent communiqué de presse et sont basées sur nos attentes, estimations, prévisions, projections, hypothèses, convictions et informations actuelles. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, elle ne peut garantir que ces attentes s'avéreront exactes. Toutes ces déclarations prospectives sont soumises à des risques et à des incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle, et pourraient entraîner des événements ou des résultats futurs sensiblement différents de ceux énoncés ou sous-entendus dans le présent communiqué de presse. Ces facteurs et risques comprennent, sans s'y limiter, les risques liés à l'obtention des autorisations réglementaires et à la satisfaction des autres conditions de clôture de l'acquisition, notre capacité à obtenir le financement prévu pour l'acquisition, notre capacité à intégrer avec succès les activités d'AMC et à réaliser les synergies prévues, ainsi que certains autres risques. Il est impossible de prévoir ou d'identifier tous ces risques. Nous rejetons expressément toute obligation d'actualiser ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

