ACAMS lance un programme de bourse d'études en France pour célébrer le 10e anniversaire du chapitre et soutenir les jeunes talents de la lutte contre la criminalité financière





Pour cette première bourse d'études, ACAMS offrira à 10 lauréats l'opportunité de faire évoluer leur carrière, via un programme de certification internationalement reconnu, l'accès à un vaste réseau de professionnels, et du mentorat.

WASHINGTON, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- Depuis 10 ans, le chapitre France ACAMS rassemble les professionnels qui luttent contre la criminalité financière et les criminels qui menacent nos économies et nos communautés.

A l'occasion de cette étape importante, ACAMS, l'une des principales organisations internationales de membres dédiée à la lutte contre le crime financier, célèbre et intensifie sa mission en France avec le lancement d'un programme de bourses d'études. ACAMS Scholarship France reconnaîtra et récompensera 10 professionnels talentueux de la lutte contre le crime financier en les dotant de compétences supplémentaires et en les mettant en relation avec leurs pairs, pour exceller dans leur carrière.

Dans le cadre de cet engagement, ACAMS octroiera cinq bourses d'études CAMS à des professionnels de la lutte contre le crime financier en France, qui cherchent à obtenir la certification. Les bénéficiaires recevront :

Une adhésion ACAMS d'un an,

Le programme d'examen CAMS, comprenant l'accès aux classes virtuelles CAMS, le matériel d'étude et l'examen.

ACAMS sélectionnera également cinq autres boursiers français qui recevront une adhésion gratuite d'un an à ACAMS.

Considérée comme la référence en matière de certification de lutte contre le crime financier, la certification CAMS permet aux professionnels d'acquérir des connaissances et une expertise approfondie, afin de renforcer les programmes de conformité, de protéger leur institution contre l'exploitation criminelle et de répondre aux attentes réglementaires en constante évolution. Les membres ACAMS rejoindront une communauté mondiale de plus de 100 000 experts de la lutte contre le crime financier dans 180 juridictions, et auront accès à des formations en ligne exclusives, à des webinaires, à du mentorat et des opportunités de networking.

La bourse d'études est ouverte aux candidatures jusqu'au 31 mai . Les noms des lauréats seront annoncés le 3 juillet. Les candidatures seront examinées par un jury composé notamment de Dan Benisty, membre du conseil d'administration de chapitre France ACAMS, et responsable conformité chez Western Union, d'Eric Percheron, expert AML-CFT à La Banque Postale et chercheur associé à l'IRIS, et de Bérengère Delahaut, gestionnaire de comptes européens chez ACAMS.

« Nous encourageons tous les candidats admissibles à postuler pour ce programme de bourses d'études destiné à faire progresser leur carrière, afin de célébrer notre engagement commun à détecter et à prévenir la criminalité financière, a déclaré Neil Sternthal, directeur général d'ACAMS. Investir dans la prochaine génération de dirigeants en matière de lutte contre le crime financier en France contribuera en fin de compte à créer un système financier mondial plus sûr. »

« La conformité est un parcours continu d'apprentissage. Nous espérons que cette bourse d'études permettra à des professionnels méritants en France d'élargir leurs compétences et d'apporter une contribution encore plus importante au domaine de la lutte contre la criminalité financière », a déclaré Dan Benisty.

Le chapitre France ACAMS a été fondé en 2013 pour faciliter la coopération entre les professionnels des secteurs privé et public dans la lutte contre la criminalité financière. L'initiative de bourses d'études ACAMS a été lancée en 2021 pour encourager la diversité et l'inclusion en aidant les professionnels de la conformité de divers milieux à progresser dans leur carrière. Les bourses d'études ACAMS ont été attribuées à plus de 100 professionnels dans le monde entier et ont attiré des centaines de candidats dans plus de 100 pays.

Pour en savoir plus sur le chapitre France ACAMS, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur l'initiative ACAMS Scholarship France, cliquez ici.

À propos d'ACAMS®

ACAMS est une organisation internationale de premier plan dont l'objectif est d'offrir aux professionnels de la lutte contre la criminalité financière des possibilités de formation, d'échanges de bonnes pratiques et de networking dans le monde entier. Avec plus de 100 000 membres répartis dans 180 juridictions, ACAMS s'est donné pour mission de mettre fin à la criminalité financière en fournissant des services de partage des connaissances dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et la conformité aux sanctions, un leadership éclairé via des publications de pointe par des experts, des services d'atténuation des risques, des initiatives ESG et des plates-formes de dialogue entre les secteurs public et privé. La certification CAMS est la qualification de référence pour les professionnels de la lutte contre la criminalité financière, tandis que ses certifications CGSS et CCAS s'adressent respectivement aux professionnels des sanctions et aux praticiens de la lutte contre la criminalité financière dans le domaine des cryptoactifs. Plus de 60 chapitres ACAMS dans le monde amplifient la mission de l'association grâce à des initiatives de formation et de mise en réseau. Rendez-vous sur acams.org pour en savoir plus.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2091157/ACAMS_Logo.jpg

6 mai 2024 à 11:54

Communiqué envoyé leet diffusé par :