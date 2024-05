Investissements routiers 2024-2026 - Le gouvernement du Québec en action pour les régions : près de 286 M$ afin de rendre les déplacements plus sécuritaires dans Lanaudière





JOLIETTE, QC, le 6 mai 2024 /CNW/ - La ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier, Mme Caroline Proulx, annonce un investissement de 285 754 000 $ pour les deux prochaines années dans les réseaux de transport routiers de la région de Lanaudière.

Pour l'occasion, elle était accompagnée de la ministre de l'Enseignement supérieur et députée de Repentigny, Mme Pascale Déry, de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Élaine Duranceau, du député de Joliette, M. François St-Louis, du député de Masson, M. Mathieu Lemay, et du député de Rousseau, de M. Louis-Charles Thouin.

Les sommes octroyées permettent le déploiement de projets significatifs, tels que la réfection des chaussées :

de la route 131, au nord de Saint-Félix-de- Valois ;

; de la route 335, à Saint-Calixte ;

; des routes 158 et 341, à Saint-Jacques et Saint-Alexis.

Citations

« Notre objectif est clair : offrir aux Québécois des routes plus sécuritaires et plus confortables. La mise en oeuvre des projets annoncés aujourd'hui confirme notre engagement de moderniser nos réseaux de transport. Pour y parvenir, nous consacrons près de 7,7 G$ afin de maintenir nos actifs en bon état et d'améliorer nos infrastructures, dans toutes les régions. Investir dans nos routes, c'est créer des emplois de qualité et contribuer à la vitalité économique du Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Aujourd'hui, notre gouvernement investit des sommes records pour améliorer le réseau routier de Lanaudière. Plusieurs chantiers prendront forme et auront des retombées concrètes tant pour les municipalités que pour les citoyens. L'étude d'opportunité que nous lancerons au sujet de la route 131 entre Joliette et Saint-Michel-des-Saints n'est qu'un exemple des travaux que nous réaliserons pour cibler les besoins et améliorer le transport. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui met en place des solutions efficaces, adaptées aux réalités locales, afin de répondre aux besoins spécifiques de transport et de mobilité de nos régions pour ainsi contribuer à l'essor de chacune. Merci à tous les acteurs concernés par cette annonce au profit de notre communauté. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme, ministre responsable de la région de Lanaudière et députée de Berthier

Faits saillants

Les sommes investies dans la région de Lanaudière se répartissent comme suit :

85 067 000 $ pour améliorer l'état des chaussées;



25 981 000 $ pour améliorer l'état des structures;



174 706 000 $ pour rendre le réseau efficace et sécuritaire, notamment pour donner suite à des recommandations du Bureau du coroner.

En 2023, plusieurs projets ont été terminés, dont :

la reconstruction du pont de la Rivière-Blanche, sur la route 348, au-dessus de la rivière Blanche, à Saint-Didace ;

;

la nouvelle programmation des feux de signalisation à l'intersection des rues Beaudry Nord (route 343) et Saint-Louis , à Joliette ;

(route 343) et , à ;

l'asphaltage des routes 158 et 347 et du carrefour giratoire des routes 158 et 345, à Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Norbert .

Liens connexes

Investissements routiers, maritimes, ferroviaires et aéroportuaires 2024-2026

Liste des projets terminés en 2023

6 mai 2024 à 10:50

