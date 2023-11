PONT DE L'ÎLE-AUX-TOURTES : DES DÉPARTS DE TRAIN SONT AJOUTÉS À L'HORAIRE





MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Pour la durée des travaux qui sont en cours sur le pont de l'Île-aux-Tourtes, exo, en collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), ajoute des départs pour bonifier le service sur la ligne de train exo11 Vaudreuil/Hudson. Ces modifications seront effectives dès le 29 novembre 2023 à 5 h 45.

Le service par train

Dès le 29 novembre et pour la durée des travaux, les départs suivants s'ajouteront à l'horaire régulier :

Train #12 : Départ de la gare Hudson à 6 h 13;

Train #16 : Départ de la gare Vaudreuil à 7 h 30;

à 7 h 30; Train #21 : Départ de la gare Lucien-L'Allier à 16 h 40, terminant à la gare Hudson.

Le service par autobus du secteur La Presqu'Île

La congestion routière liée à la fermeture de voies sur le pont peut influencer le service d'exo et occasionner certains retards. Il est possible de suivre l'état du service en temps réel à partir de l'application Chrono .

Exo continuera, en collaboration avec le MTMD, à suivre la situation de son service d'autobus et pourrait proposer des ajustements, au besoin.

Ces mesures d'atténuation en transport collectif sont financées par le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo déplace les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

