Flexera conclut un accord définitif portant sur l'acquisition de Snow Software et élargit ainsi son portefeuille d'optimisation de la valeur technologique

Flexera et Snow Software ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord définitif portant sur l'intention de Flexera d'acquérir Snow.

Selon Gartner, les dépenses mondiales liées à l'informatique pourraient atteindre 5 100 milliards USD en 2024. On estime qu' environ 32% de ces dépenses seront gaspillées. Ensemble, Flexera et Snow offriront une visibilité approfondie et des informations plus précises sur les actifs, les technologies, les octrois de licence et les conditions d'utilisation qui composent ces dépenses et les risques associés. Flexera et Snow offriront une présence mondiale étendue, un puissant réseau de partenaires stratégiques et de vastes capacités de gestion des actifs informatiques (ou ITAM, pour IT Asset Management), de gestion SaaS et de FinOps (opérations financières). Les clients obtiendront des vues précises, détaillées et dynamiques de leur plan directeur technologique pour prendre des décisions commerciales stratégiques.

Plus de valeur pour les clients et partenaires de Snow et Flexera

« Cette acquisition représente une grande victoire pour les clients et les partenaires des deux sociétés », a déclaré Jim Ryan, PDG de Flexera.

« Flexera et Snow ont chacun un centre de gravité différent dans divers sous-segments d'un vaste espace dynamique, observe Jim Ryan. Grâce à cette acquisition, nos collaborateurs, nos portefeuilles et nos forces combinées offrent aux clients encore plus de choix et une base élargie pour l'ITAM et les FinOps. Le réseau de partenaires de classe mondiale, les technologies innovantes, l'excellence de la clientèle et le talent des employés de Snow apportent une grande valeur au marché. Nous sommes ravis de cette opportunité d'accroître davantage encore la valeur que nous offrons à nos clients. »

« Les atouts combinés de Flexera et de Snow aideront nos clients à accroître la valeur de leurs investissements technologiques, a expliqué Vishal Rao, PDG de Snow. Chez Snow, nous nous sommes toujours efforcés de concrétiser notre vision de la veille technologique, ou la capacité de comprendre et de gérer toutes les technologies. C'est une proposition audacieuse qui répond aux défis d'aujourd'hui et présente un plan pour se préparer à l'avenir. Cette étape nous offre une formidable opportunité de renforcer la veille technologique tout en complétant la mission de Flexera qui consiste à aider les clients à retirer davantage de valeur de leurs technologies. Nos efforts conjugués offriront davantage d'ampleur, de profondeur et de soutien à nos clients et partenaires qui doivent s'adaptent à des environnements informatiques de plus en plus complexes tout en assumant des responsabilités techniques, financières, opérationnelles et innovantes pour leurs entreprises. Ce nouveau chapitre qui s'ouvre s'annonce passionnant et nous attendons avec impatience la prochaine étape de notre itinéraire avec Flexera. »

La maintenance et le soutien des produits existants sont garantis

Flexera continuera d'innover, d'améliorer, d'assurer la maintenance et le soutien des solutions Flexera et Snow. Les partenaires mondiaux bénéficieront d'une assistance renforcée puisque Flexera continuera à travailler avec les partenaires de Flexera et de Snow, y compris ceux qui proposent des options hébergées.

La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention des approbations réglementaires requises. Barclays, Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies LLC, Mizuho Securities USA LLC et UBS Investment Bank ont été les conseillers financiers de Flexera. JP Morgan Securities LLC était le conseiller financier de Snow.

À propos de Flexera

Flexera permet à ses clients d'économiser des milliards USD de dépenses technologiques inutiles. Pionnière de l'ITAM, la société Flexera propose des solutions SaaS primées et orientées données qui optimisent la valeur technologique (ou la TVO, pour Technology Value Optimization), permettant aux équipes informatiques, financières, d'approvisionnement et cloud d'acquérir des informations approfondies en matière d'optimisation des coûts, de conformité et de risques pour chaque service commercial. Les solutions Flexera One sont basées sur un ensemble de données définitives sur les clients, les fournisseurs et le secteur, optimisées par Technopedia, qui permettent aux entreprises de visualiser leur Enterprise Technology Blueprinttm. Des milliers de clients s'abonnent aux solutions d'optimisation de la valeur technologique de Flexera, fournies par les 1 300 membres de l'équipe Flexera dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.flexera.com.

À propos de Snow Software

Snow Software transforme la façon dont les entreprises comprennent et gèrent leur consommation de technologies. La plateforme de veille technologique de Snow offre une visibilité complète et des informations contextuelles sur les logiciels, les SaaS, le hardware et le cloud. Grâce à Snow, les responsables informatiques peuvent optimiser efficacement les ressources, améliorer les performances et apporter de l'agilité opérationnelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.snowsoftware.com.

28 novembre 2023

