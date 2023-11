Coup d'envoi du forum 2023 sur le pic de carbone et la neutralité carbone et du forum international de Shenzhen sur les villes à faibles émissions de carbone





Prendre l'initiative du développement durable, envisager l'avenir avec les technologies à faible émission de carbone

SHENZHEN, Chine, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 26 novembre, le forum 2023 sur le pic de carbone et la neutralité carbone et le forum international de Shenzhen sur les villes à faibles émissions de carbone ont débuté à Shenzhen. Sur le thème « Prendre l'initiative du développement durable, envisager l'avenir avec les technologies à faible émission de carbone », l'événement comprend une cérémonie d'ouverture, l'exposition industrielle internationale 2023 sur le développement durable et les technologies à faible émission de carbone, une série d'activités thématiques et plusieurs sessions privées. Des représentants gouvernementaux, des organisations internationales, des associations industrielles, des experts, des universitaires et des entrepreneurs ont été invités à ce grand événement. Le forum est parrainé par le gouvernement populaire de la municipalité de Shenzhen et coorganisé par la Commission du développement et de la réforme de la municipalité de Shenzhen et le Bureau de l'écologie et de l'environnement de la municipalité de Shenzhen. Il se poursuivra jusqu'au 28 novembre.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la publication du rapport annuel 2023 de Shenzhen sur le développement durable et à faible émission de carbone. Ce rapport résume les efforts et les accomplissements de la ville en matière de développement durable et à faible émission de carbone dans huit domaines : conception de haut niveau, innovation technologique, modernisation industrielle, gestion de l'énergie, système de transport, bâtiments verts et intelligents, environnement écologique, ainsi qu'ouverture et coopération. Il partage l'excellente expérience et les pratiques pionnières de Shenzhen dans divers domaines. En outre, plusieurs annonces importantes ont été faites au cours de la cérémonie d'ouverture, notamment la publication du catalogue de promotion des technologies et équipements (produits) durables et à faible teneur en carbone de Shenzhen (édition 2023), l'introduction de la norme d'organisation sociale : lignes directrices pour le développement et l'évaluation du système de gestion des émissions de carbone, le lancement de la plateforme de service public pour la certification du label d'empreinte carbone dans la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, et des cérémonies d'inauguration de la base de démonstration du scénario urbain durable et à faible teneur en carbone 2023 et de l'association de l'industrie du stockage de la nouvelle énergie de Shenzhen. Toutes ces initiatives ont démontré l'engagement de Shenzhen en faveur d'un développement durable, à faible émission de carbone et de haute qualité, à plusieurs niveaux et dans toutes les dimensions.

L'événement comprend huit conférences et forums thématiques, axés sur des sujets tels que les transports durables, les bâtiments durables, l'énergie durable, l'échange de droits d'émission de carbone et la coopération régionale. Des invités de pays tels que l'Allemagne, l'Ouzbékistan, le Danemark, les Pays-Bas et d'autres régions du monde se réunissent pour discuter d'approches novatrices du développement vert en accord avec les objectifs de « double carbone » et pour partager leurs idées sur les pratiques novatrices de transformation durable dans de nombreux domaines et secteurs d'activité.

Parallèlement, l'exposition industrielle internationale 2023 sur l'écologie et la réduction des émissions de carbone (CCAE 2023) est organisée et se concentre sur le développement complet de la chaîne industrielle durable et à faible émission de carbone. Un total de 168 entreprises bien connues dans l'industrie au pays et à l'étranger, y compris Huawei, BYD, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), China Power International Development Limited, China General Nuclear Power Corporation (CGN), SAP (Chine) Co., Ltd, Sika (Chine) Ltd, et Siemens Chine, présentent leurs réalisations et applications innovantes dans les domaines de l'énergie durable, du stockage de l'énergie nouvelle, de la conservation efficace de l'énergie, et des services durables et à faible émission de carbone.

Depuis sa création en 2013, le forum international de Shenzhen sur les villes à faibles émissions de carbone s'est tenu avec succès pendant 10 ans, attirant des dizaines de milliers d'invités de plus de 60 pays et régions du monde, y compris des hauts fonctionnaires de l'ONU, des dignitaires, des représentants d'organisations internationales, des experts de haut niveau et des universitaires. Aujourd'hui, le forum est devenu une plateforme importante permettant à la Chine et au monde d'échanger leurs expériences en matière de développement durable et de promouvoir l'idée d'un développement durable et à faible émission de carbone. Le forum a contribué de manière significative à la promotion d'une coopération internationale pratique, démontrant pleinement la confiance et la détermination de la Chine à poursuivre les objectifs de « double carbone ».

28 novembre 2023 à 12:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :