Jazz est fière de compter parmi les meilleurs employeurs de la Nouvelle-Écosse pour une treizième année consécutive





HALIFAX, NS, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») annonce aujourd'hui qu'elle a été nommée parmi les meilleurs employeurs de la Nouvelle-Écosse pour 2024 par Mediacorp Canada Inc. pour une treizième année consécutive.

« Nous sommes fiers que la Nouvelle-Écosse soit le coeur de notre exploitation aérienne, qui s'étend dans toute l'Amérique du Nord, a déclaré Randolph deGooyer, président de Jazz. Jazz est établie dans cette région de longue date, et nous sommes privilégiés d'offrir un milieu de travail axé sur le soutien à environ 1000 Néo-Écossais. »

Ces nominations spéciales visent à reconnaître les employeurs de la Nouvelle-Écosse qui jouent un rôle de chef de file de leur industrie respective en offrant des conditions de travail exceptionnelles. Les employeurs sont évalués sur les critères suivants : le lieu de travail proprement dit, le climat professionnel et social, les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux, les vacances et les autres congés, les communications avec le personnel, la gestion du rendement, la formation et le développement des compétences, et l'engagement dans la collectivité.

À propos de Jazz Aviation S.E.C.

Jazz Aviation S.E.C. est le transporteur aérien régional le plus important au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers des destinations en Amérique du Nord. Jazz est l'un des meilleurs employeurs canadiens pour les jeunes et l'un des meilleurs employeurs canadiens pour la diversité. L'entreprise est primée également pour sa culture de sécurité. Tout récemment, Jazz a été nommée parmi les premiers lauréats du Prix de la réconciliation avec les Autochtones du Gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones. Ces forces ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale de Chorus Aviation Inc., fournisseur de solutions d'aviation et gestionnaire d'actifs de premier plan d'envergure internationale axé sur le transport aérien régional. Les actions à droit de vote variable de catégorie A et les actions à droit de vote de catégorie B de Chorus sont négociées à la Bourse de Toronto sous le symbole « CHR ». voljazz.ca

SOURCE Jazz

28 novembre 2023 à 11:13

Communiqué envoyé leet diffusé par :