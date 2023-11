Ingenium fait l'acquisition d'un Buffalo CC-115 de de Havilland





OTTAWA, ON, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada est fière d'annoncer l'acquisition d'un Canada Buffalo CC-115 de la société de Havilland qui a appartenu à l'Aviation royale du Canada (ARC), numéro d'aéronef 452. Cet avion d'importance historique fera désormais partie de la vaste collection d'aviation d'Ingenium, et sera exposé dans le hangar du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada.

Le Buffalo est représentatif à la fois des développements technologiques de son époque et du legs du constructeur de Havilland Canada en matière de conception d'avions à décollage et atterrissage courts adaptés au rigoureux climat du Canada.

Quinze CC-115 Buffalo ont été achetés par l'ARC, entre juin 1967 et décembre 1968, pour assurer le transport tactique moyen et, plus tard, les services de recherche et sauvetage. Cette formidable transfert est d'autant plus remarquable que cet avion a été utilisé lors des essais SWINTER (Service Women in Non-Traditional Environments and Roles) qui ont eu lieu de 1979 et 1985, et qui ont permis pour la première fois à des femmes de servir comme pilotes, navigatrices et mécaniciennes de bord dans les Forces armées canadiennes. Les Buffalo ont ainsi participé concrètement à l'avancée de l'égalité des sexes dans l'armée, ainsi qu'à des missions des Nations Unies au Moyen-Orient et en Afrique et à des opérations de recherche et sauvetage. C'est l'appareil acquis par Ingenium qui a effectué le dernier vol opérationnel, le 15 janvier 2022, de tous les CC-115.

L'avion nouvellement acquis a été piloté de Comox (C.-B.) à Trenton (Ontario) où il a été démonté par le ministère de la Défense nationale (MDN). En octobre, il a été transporté au Musée canadien de l'aviation et de l'espace à Ottawa par six camions à plate-forme et a été réassemblé par le MDN. Les visiteurs du musée pourront ensuite voir le Buffalo dans le hangar qui abrite de nombreux appareils iconiques de l'histoire de l'aviation nationale au Canada qui ne sont pas actuellement exposés au musée.

Le Buffalo a été officiellement accueilli dans la collection lors d'une cérémonie d'inauguration au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada le 28 novembre 2023, en présence de représentants d'Ingenium et du ministère de la Défense nationale.

Citations

« C'est un grand honneur d'accueillir cet avion historique de l'ARC au Musée de l'aviation et de l'espace du Canada. Le CC-115 Buffalo est un ajout important à nos collections de l'ARC et de Havilland. Il nous aidera à faire connaître l'évolution de l'ARC et de ses personnels, ainsi que le rôle de de Havilland en tant que moteur de l'innovation au Canada. Son exposition dans notre hangar de réserve ne manquera pas d'attirer l'attention. »

- Chris Kitzan, directeur général, Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

« À Ingenium, nous sommes très fiers d'accueillir chez nous des pièces exceptionnelles du patrimoine qui font avancer le dialogue sur l'innovation canadienne. Nous sommes si heureux d'intégrer le Buffalo CC-115 de de Havilland à notre collection nationale de sciences et d'innovation. Les artefacts qui nous conservons à Ingenium racontent d'étonnantes histoires d'innovation, et nous sommes reconnaissants d'avoir cette occasion de préserver cet avion qui représente l'importance considérable des développements technologiques et culturels au Canada. »

- Christina Tessier, présidente-directrice générale, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

« L'acquisition par Ingenium du de Havilland Buffalo CC-115 marque un tournant dans l'histoire de l'aviation canadienne et de 'Votre force aérienne'. Cet avion historique, utilisé lors d'essais novateurs et de missions cruciales, entre désormais dans les annales de notre patrimoine aéronautique. Ensemble, nous célébrons le centenaire de l'ARC, en rendant hommage à notre passé et en nous tournant vers l'avenir. »

-Lieutenant-général Eric Kenny, commandant de l'Aviation royale du Canada

À propos d'Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada

Ingenium administre trois musées nationaux axés sur les sciences et l'innovation à Ottawa, soit le Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada, le Musée de l'aviation et de l'espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Son Centre lngenium abrite une collection exceptionnelle d'artefacts, un institut de recherche et un laboratoire d'innovation numérique. Nos musées, contenus numériques, programmes de rayonnement, expositions itinérantes et espaces de collaboration contribuent à éduquer, à divertir et à intéresser des auditoires de partout au Canada et aux quatre coins du monde. Notre mandat est de nourrir la culture scientifique et l'inspiration de la population du Canada de tous âges, de toutes capacités, de toutes identités et de tous horizons.

28 novembre 2023 à 10:00

