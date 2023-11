McCafé® apporte du réconfort dans chaque tasse en s'engageant à verser jusqu'à 100 000 $ pour soutenir les familles ayant des enfants malades





1 $ sur chaque achat de produit de la Collection maison McCafé® en décembre sera versé à l'OMRMMD du Canada, jusqu'à concurrence de 100 000 $

TORONTO, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Durant cette période des Fêtes, McCafé® invite les Canadiens à partager un café qui fait chaud au coeur.

Pendant tout le mois de décembre, 1 $ sur tout achat de produit de la Collection maison McCafé® chez les détaillants participants et en ligne à Keurig.ca/fr/McCafe sera versé à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) du Canada, jusqu'à concurrence de 100 000 $. Cette campagne annuelle soutient l'OMRM dans sa mission de permettre l'accès au système de soins pédiatriques canadien pour les familles qui doivent voyager afin de recevoir les traitements médicaux dont leur enfant malade a besoin.

Depuis 1981, l'OMRM a soutenu plus de 450 000 familles à travers le Canada, leur offrant le confort de la maison à quelques pas de leur enfant malade à l'hôpital. Plus qu'un simple lieu d'hébergement, l'OMRM veille au bien-être physique et émotionnel des familles en leur offrant des repas faits maison, des services de buanderie, des programmes de santé mentale et de mieux-être, ainsi qu'une communauté de soutien. Grâce à ses 34 programmes répartis d'un océan aux deux autres, l'OMRM est vouée à prendre soin des familles afin qu'elles puissent se concentrer sur ce qui compte le plus : veiller sur leur enfant malade.

« Plus des deux tiers des familles canadiennes vivent à l'extérieur d'une ville où se trouve un hôpital spécialisé pour enfants, l'OMRM répond donc à un besoin important et croissant, explique Kate Horton, chef de la direction, OMRM du Canada. Nos programmes soutiennent les familles qui doivent se déplacer pour obtenir des soins médicaux en leur fournissant un hébergement, des repas et des petits plaisirs de tous les jours, comme une bonne tasse de café. Nous sommes infiniment reconnaissants à nos partenaires McCafé et Keurig Dr Pepper Canada de leur engagement inébranlable à l'égard de l'OMRM au Canada et des familles que nous sommes fiers de servir. »

Depuis 2019, McCafé a amassé 425 000 $ pour l'OMRM du Canada grâce aux campagnes de dons provenant de ventes de produits de la Collection maison McCafé. Encore une fois cette année, McCafé versera 1 $ sur chaque produit de la Collection maison McCafé® vendu pendant le mois de décembre, y compris le Café biologique cultivé en haute altitude McCafé® et le café Vanille française McCafé®, jusqu'à concurrence de 100 000 $. Ce montant représente 595 nuitées pour des familles qui en ont besoin.

« Nous croyons fermement à la mission de l'OMRM de garder les familles ensemble et de s'occuper de leurs besoins quotidiens pendant les périodes difficiles, a souligné Judy Lin, première directrice de marque pour le portefeuille de produits de détail McCafé chez Keurig Dr Pepper Canada. Cet hiver, nous invitons tous les Canadiens à partager un café qui fait chaud au coeur. Il n'y a tout simplement pas de meilleur cadeau que d'aider les familles à rester ensemble au moment où elles en ont le plus besoin. »

Pour en savoir plus sur la Collection maison McCafé et pour soutenir les familles de l'OMRM pendant les Fêtes, veuillez visiter les sites keurig.ca/fr/mccafe et rmhccanada.ca/fr.

* Pour chaque achat de produit de la Collection maison McCafé® chez les détaillants participants du 1er au 31 décembre 2023, 1 $ sera versé à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada, jusqu'à concurrence de 100 000 $.

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD du Canada)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. En moyenne, chaque année, le réseau de l'OMRM au Canada contribue à garder plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade, près des soins requis. Les 16 Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité. Les 18 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrmcanada.ca.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant plus d'un million de clients chaque jour. Près de 100 000 personnes travaillent chez McDonald's d'un océan aux deux autres, dans les restaurants de franchisé et les restaurants de la compagnie. Ce sont plus de 90 % des 1 400 restaurants de McDonald's du Canada qui sont détenus et gérés par des entrepreneurs locaux et indépendants. Sur des achats alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est le nom commercial sous lequel Keurig Canada Inc. et Canada Dry Mott's Inc. opèrent. D'un océan à l'autre, la société offre une vaste gamme de boissons pour satisfaire chaque besoin, disponibles partout où les gens magasinent et consomment. Keurig Dr Pepper Canada propose une large gamme de boissons chaudes et froides commercialisées sous plus de 60 marques phares, telles que Canada Dry®, Mott's Clamato®, Dr Pepper®, Van Houtte® et Timothy's®. Keurig Dr Pepper Canada offre également les cafetières une tasse à la fois de Keurig®.

Les principaux bureaux canadiens de la société et l'équipe de direction sont situés à Montréal (Québec) et à Mississauga (Ontario). Également situées à Montréal, au Québec, se trouvent les installations de fabrication de boissons chaudes et la filiale de Keurig Canada Inc. Services de Café Van Houtte Inc. qui offre des solutions de boissons novatrices aux entreprises à partir de bureaux satellites dans 30 villes canadiennes. Pour en savoir plus sur notre entreprise visitez : https://www.keurigdrpepper.ca. Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez : https://www.keurigdrpepper.ca/fr-ca/notre-entreprise/responsabilite-dentreprise.

