La FCCQ sera en tournée dans les régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de la Montérégie les 29, 30 novembre et 1er décembre 2023





MONTRÉAL, le 28 nov. 2023 /CNW/ - Une délégation de la Fédération des chambres de commerce du Québec et son président-directeur général, monsieur Charles Milliard, seront en tournée dans les régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et la Montérégie les 29, 30 novembre et le 1er décembre 2023, respectivement. Au cours de la tournée, la FCCQ participera à plusieurs événements locaux et rencontrera de nombreux entrepreneurs dans les régions avec le but de mieux connaître leurs réalités ainsi que leurs enjeux de croissance.

Les tournées sont organisées en collaboration avec la Chambre de commerce Coeur-du-Québec, la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières et la Chambre de commerce de la vallée du Richelieu.

Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, sera disponible pour des entrevues au sujet des tournées ainsi que des enjeux économiques des régions.

Aide-mémoire

Quand : Les 29, 30 novembre et le 1er décembre 2023.

Quoi : Tournées dans trois régions du Québec.

Mercredi

29 novembre 11 h 00 - 15 h 00 Région du

Centre-du-

Québec Visites d'entreprises de la

région







Mercredi

29 novembre 17 h - 21 h Auberge Godfroy,

Bécancour Souper des bâtisseurs

organisé par la Chambre de

commerce Coeur-du-

Québec







Jeudi

30 novembre 07 h - 09 h 30 Hôtel Delta,

Trois-Rivières Grand Déjeuner Cogeco

organisé par la Chambre de

commerce et d'industrie de

Trois-Rivières







Jeudi

30 novembre 09 h - 0 14 h Région de la

Maurice Visites d'entreprises de la

région







Vendredi

01 décembre 11h30 à 14h Hôtel rive

gauche, Beloeil Dîner avec Northvolt,

organisé par la Chambre de

commerce de la vallée du

Richelieu

Les représentant(e)s des médias qui souhaitent s'entretenir avec Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ, sont conviés à communiquer en utilisant les renseignements suivants :

