La star du tennis Ons Jabeur assiste aux qualifications du Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi 2023





ABU DHABI, Émirats arabes unis, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- La superstar tunisienne du tennis Ons Jabeur a soutenu aujourd'hui les plus grands talents de la course automobile mondiale lors des qualifications du Grand Prix de Formule 1 Etihad Airways Abu Dhabi 2023.

La 15e édition du GRAND PRIX DE FORMULE 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI clôturera la saison de F1 en beauté dimanche, avec une affluence record pour le GP d'Abu Dhabi sur le circuit de Yas Marina.

Des milliers de fans de F1 se sont pressés sur le site pour les quatre jours de festivités de la plus grande édition du week-end du GP d'Abu Dhabi, avec de toutes nouvelles expériences et de nouveaux points d'observation pour l'édition 2023.

Grâce à une série de nouveaux aménagements pour 2023, le Grand Prix d'Abu Dhabi de cette année a accueilli plus de fans que jamais pour la finale de la saison de F1, profitant du spectacle depuis de tout nouveaux points d'observation tels que la tribune West Straight Grandstand et l'espace d'hospitalité Deck at Two surplombant le Turn 2.

Outre l'observation des pilotes d'élite lors de leurs séances d'entraînement, des qualifications et de la course, les fans ont pu profiter d'une variété de divertissements hors de la piste.

D'autres célébrités ont été aperçues sur le circuit, notamment les légendes de Liverpool Ian Rush et John Barnes.

28 novembre 2023 à 04:10

