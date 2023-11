Le soutien à la première Exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement de Chine bat son plein





La première Exposition internationale de la chaîne d'approvisionnement de Chine (CISCE), qui aura lieu prochainement, a reçu un fort soutien de la part de diverses parties, et de nombreuses mesures et politiques pratiques ont été introduites spécifiquement pour l'événement.

L'Administration d'État pour la régulation du marché (SAMR) a mis en oeuvre des politiques visant à améliorer l'efficacité de l'exposition. Il s'agit notamment d'exempter les produits de l'exposition de la certification obligatoire et d'autoriser les demandes groupées de renseignements sur le statut de crédit des entreprises.

Le gouvernement municipal de Pékin a mis en place un mécanisme de garantie de service pour assurer la sécurité des transports, les services d'urgence et l'optimisation de l'environnement. Les douanes de Pékin ont également introduit 10 mesures pratiques pour faciliter l'accès à l'exposition et le passage en douane.

Le centre d'échange et de promotion du commerce et de l'investissement du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT), basé à Pékin, a créé un manuel de services de facilitation douanière, et une équipe de centaines de volontaires formés fournira des services d'orientation et d'accueil sur place. Les départements de l'aviation et des chemins de fer ont mis en place des canaux et des stations d'accueil dédiés à l'exposition.

La première CISCE est accueillie par le CCPIT et organisée par le groupe China International Exhibition Center Limited (groupe CIEC), qui est sous l'administration directe du CCPIT. Elle se déroulera du 28 novembre au 2 décembre au China International Exhibition Center (Shunyi Venue) à Pékin.

