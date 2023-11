Déclaration du porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable





QUÉBEC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Baisse alarmante de l'offre en transport interrégional

« L'étude de l'IRIS, qui nous apprend notamment que le nombre de départs dans le transport collectif interrégional a diminué de 33% au cours des 6 dernières années, est pour le moins préoccupante.

L'immobilisme de la CAQ, dans ce dossier, est symptomatique de son désintéressement total pour le transport collectif. Alors que le transport interrégional doit être considéré comme un service essentiel, la ministre des Transports et de la Mobilité durable demeure les bras croisés, comme dans le cas de l'abandon pur et simple de la ligne reliant Saint-Georges-de-Beauce à Québec, l'hiver dernier.

De nombreux citoyens n'ont que ces services d'autobus pour se déplacer d'une région à l'autre, que ce soit pour des rendez-vous médicaux ou pour les loisirs. Pourtant, la CAQ les abandonne et la ministre Guilbault n'a aucun plan pour améliorer, soutenir et financer le service aux Québécois de toutes les régions du Québec.

Depuis l'arrivée de la CAQ, les transports collectifs sont perpétuellement en tourmente. On annonce, on avance, on recule, on abandonne et on gaspille les fonds publics. Une autre démonstration flagrante du manque de leadership de la ministre pour soutenir les régions. »

-André A. Morin, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de la mobilité durable et député de l'Acadie.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

27 novembre 2023 à 09:53

