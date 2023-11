Des militants membres du Front commun arrêtés et accusés pour méfaits par la SQ lors d'une manifestation dans un bureau de comté de la CAQ





MONTRÉAL, le 24 nov. 2023 /CNW/ - Le Front commun s'interroge sur les motivations qui ont incité la Coalition Avenir Québec (CAQ) à déposer des plaintes auprès de la Sûreté du Québec, au bureau des crimes majeurs, à la suite de manifestations dans plusieurs bureaux de comté de députés et ministres, dont celui du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, le 14 novembre dernier.

Selon nos informations, le gouvernement de François Legault aurait également déposé d'autres plaintes auprès des services de police à la suite de la série de manifestations. Parmi les conditions imposées aux militants arrêtés, il est mentionné dans la promesse de comparaitre qu'il est interdit pour les accusés de se présenter spécifiquement dans les bureaux de comté des députés de la CAQ. Ici, nous sommes en présence d'une tentative d'intimidation politique, une première dans l'histoire moderne des négociations dans le secteur public.

Il va falloir que ce gouvernement se reprenne en main et qu'il mette ses efforts de négociation à la bonne place : aux tables de négociation. On comprend que le gouvernement de la CAQ n'a pas l'appui de la population et se cherche une bouée de sauvetage pour refaire son image, mais ce n'est pas en s'attaquant aux travailleuses et travailleurs de la sorte qu'il va s'attirer la sympathie de la population. C'est en améliorant véritablement et substantiellement tant les conditions de travail et de pratique que les salaires dans les services publics qu'il pourra y arriver.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420?000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

Pour plus d'informations sur cette négociation : frontcommun.org .

SOURCE Front commun

24 novembre 2023 à 16:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :