L'Église anglicane, l'Église presbytérienne et l'Église Unie signent des baux pour le partage de leurs bureaux nationaux





Le déménagement de leurs bureaux au 300 rue Bloor Ouest à Toronto en 2026 permettra aux trois Églises, qui partageront également les mêmes locaux pour leurs archives, de faire des économies et de réduire leur empreinte carbone.

TORONTO, le 8 mai 2024 /CNW/ - L'Église Unie, l'Église anglicane et l'Église presbytérienne ont signé des baux pour le partage de leurs bureaux nationaux dans le site réaménagé du bâtiment de l'Église Unie situé au 300, rue Bloor Ouest, à Toronto. Cet accord est un reflet de la volonté continue des trois Églises d'entretenir des relations oecuméniques et de collaborer de manière à réduire leurs coûts administratifs et à diminuer leur empreinte carbone.

Le pasteur Alan Perry, secrétaire général de l'Église anglicane du Canada, le pasteur Victor Kim, secrétaire général de l'Église presbytérienne du Canada, et le pasteur Michael Blair, secrétaire général de l'Église Unie du Canada, se sont réunis sur le chantier du 300 rue Bloor Ouest le 1er mars pour constater l'avancement des travaux et offrir des prières de bénédiction pour la sécurité et le bien-être des travailleurs et travailleuses de la construction.

« Nous avons conclu un accord officiel entre l'Église presbytérienne, l'Église Unie et l'Église anglicane du Canada, qui se préparent à emménager ensemble dans des bureaux partagés d'ici quelques années, a affirmé le pasteur Kim. Je suis très enthousiaste quant aux possibilités qu'offrira ce partenariat dans les années à venir. C'est un jour heureux pour nous toutes et tous! »

« Si nous sommes réunis en ce lieu, c'est grâce à nos bonnes relations et à nos discussions, a indiqué le pasteur Blair. Nous sommes enthousiastes à l'idée de voir se concrétiser ce partenariat et la possibilité du travail en commun et d'un engagement dans le ministère. Nous collaborons pour être des témoins de la guérison du monde créé par Dieu. Je suis donc enthousiaste et reconnaissant des possibilités qui s'offrent à nous. »

Situé dans le quartier Annex-University, dans le centre-ville de Toronto, le projet comprend la rénovation de l'église Unie de la rue Bloor ainsi que l'aménagement d'espaces de bureau, d'espaces communautaires, de locaux commerciaux et de lieux de culte. Élaborés avec la participation des trois Églises, les plans des différents étages ont été réfléchis de manière à permettre une utilisation plus efficace et plus flexible de l'espace physique occupé par les nouveaux bureaux. Les archives seront également transférées dans le nouveau bâtiment national et seront aussi partagées, tout comme les salles de réunion et de vidéoconférence.

«?La possibilité d'une meilleure collaboration oecuménique dans cet espace nous permettra également d'utiliser plus efficacement nos ressources financières et humaines, a ajouté l'archidiacre Perry. Le fait d'être si proche d'un bon réseau de transport en commun facilite l'accès pour les personnes qui visiteront nos bureaux et signifie que nous aurons moins d'impact sur l'environnement.?»

En plus de permettre une optimisation des ressources, l'espace partagé constituera également une expression concrète de l'engagement des trois Églises à collaborer pour exercer une plus grande influence dans l'espace public et accroître leur capacité d'innovation grâce à une mise en commun de leurs idées pour l'avenir.

