Les Grands Prix de la CNESST - Lumière sur les lauréats et lauréates des Grands Prix de la CNESST

QUÉBEC, le 8 mai 2024 /CNW/ - La 18e Cérémonie nationale de remise des Grands Prix de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) s'est déroulée aujourd'hui au Centre des congrès de Québec.

Cet événement de prestige constitue un incontournable moment de reconnaissance pour célébrer et mettre en valeur les actions d'employeurs et de personnes qui se sont démarquées en normes du travail, en équité salariale et en santé et sécurité du travail. C'est le point culminant d'un concours tenu à l'échelle du Québec.

Cette année, 13 lauréates et lauréats ont été honorés dans les 4 catégories du concours, soit Proaction, Éducation, Leader et Innovation. La cérémonie s'est tenue pour la toute première fois dans le cadre du Grand Rendez-vous de la CNESST de Québec, l'événement clé en matière de travail.

M. Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Bruno Labrecque, président-directeur général de la CNESST par intérim ainsi que plusieurs autres invités d'honneur étaient présents pour remettre des prix à des hommes et à des femmes qui font une différence positive et constructive dans leur milieu de travail.

Pleins feux sur les lauréats de l'édition 2024!

Catégorie Innovation

Petites et moyennes entreprises :

Lauréat Or : Les Industries Tekad inc.

Lauréat Argent : Biotero inc.

Lauréat Bronze : Ferblanterie Boily

Grandes entreprises :

Lauréat Or : STERIS Canada ULC

Lauréat Argent : Produits forestiers Résolu - Scierie de Mistassini

Lauréat Bronze : Innergex inc.

Organismes publics :

Lauréat Or : Ville de Lévis

Lauréat Argent : Ville de Trois-Rivières

Lauréat Bronze : École de technologie supérieure

Catégorie Proaction

Centre de services scolaire De La Jonquière

Catégorie Leader

Travailleur : M. Antoine Zuchoski de l'usine de Domtar, à Windsor

Représentante d'employeur : Mme Mirley Menezes Garcia des Systèmes de sécurité Paradox ltée

Catégorie Éducation

Observatoire de la formation professionnelle du Québec

Toutes les photos des lauréates et des lauréats seront disponibles ici : Lauréates et lauréats - Grands Prix de la CNESST - Google Photos.

Le tableau en annexe fournit davantage d'informations sur la provenance des gagnants des Grands Prix de la CNESST. Pour découvrir leurs portraits et leurs projets, visitez la page Web des lauréats et finalistes nationaux 2024.

ANNEXE

- Tableaux des lauréats -

Catégorie Innovation - Petites et moyennes entreprises









Distinction Entreprise lauréate Projet Région Ville









Or Les Industries Tekad inc. Extraction des poussières

du dépoussiéreur Mauricie et Centre-du-

Québec Trois-Rivières









Argent Biotero inc. Unité mobile

multifonctionnelle Capitale-Nationale Québec









Bronze Ferblanterie Boily Table à bascule pour la

manutention des feuilles

de tôle Saguenay-Lac-Saint-Jean Saint-Bruno

Catégorie Innovation - Grandes entreprises









Distinction Entreprise lauréate Projet Région Ville









Or STERIS Canada

ULC Chariot sur rails pour la

manutention sécuritaire

des pièces au poste de

pliage Capitale-Nationale Québec









Argent Produits forestiers

Résolu - Scierie de

Mistassini Synchronisateur de

chaînes à attachement Saguenay-Lac-Saint-Jean Dolbeau-

Mistassini









Bronze Innergex inc. Station de soudage

sécuritaire Gaspésie-Îles-de-la-

Madeleine Carleton

Catégorie Innovation - Organismes publics









Distinction Entreprise lauréate Projet Région Ville









Or Ville de Lévis Système de rinçage du

réseau d'aqueduc pour les

véhicules de service Chaudière-Appalaches Lévis









Argent Ville de Trois-

Rivières Support de lances Mauricie et Centre-du-

Québec Trois-Rivières









Bronze École de technologie

supérieure Armoires adaptées pour

l'entreposage et la

recharge sécuritaire des

batteries au lithium ionique

polymère Montréal Montréal





Catégorie Proaction







Entreprise lauréate Projet Région Ville







Centre de services

scolaire De La Jonquière Prévention des risques

psychosociaux et

développement d'une

structure permettant

d'offrir des services

éducatifs sécuritaires Saguenay-Lac-Saint-Jean Jonquière

Catégorie Leader - Travailleur







Entreprise Nom du lauréat Région Ville







Domtar - Usine de

Windsor Antoine Zuchoski Estrie Windsor

Catégorie Leader - Représentante d'employeur







Entreprise Nom de la lauréate Région Ville







Systèmes de sécurité

Paradox ltée Mirley Menezes Garcia Laurentides Saint-Eustache

Catégorie Éducation







Entreprise lauréate Projet Région Ville







Observatoire de la

formation professionnelle

du Québec Journal interactif du

comité Santé, sécurité et

bien-être Estrie Sherbrooke

