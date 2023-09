Aktana annonce une nouvelle suite stratégique pour donner aux leaders de l'industrie biopharmaceutique une visibilité et un contrôle sans précédent sur l'efficacité des campagnes omnicanales





Aujourd'hui, lors de l'événement inaugural Aktana Innovation Exchange (AIx) event, Aktana, Inc., leader de l'engagement client intelligent pour l'industrie mondiale des sciences de la vie, a annoncé trois nouveaux produits qui transforment les programmes d'engagement client en resserrant dynamiquement le lien entre la stratégie, l'exécution tactique et le temps de l'impact. AIx est un événement collaboratif accueillant des dirigeants de plus de 35 entreprises des sciences de la vie et des technologies, avec pour seule mission d'améliorer le taux d'innovation dans l'application de l'IA et de l'apprentissage automatique aux programmes commerciaux et médicaux.

Dans une étude récente menée par Aktana auprès de 20 entreprises biopharmaceutiques, plus de 75 % des personnes interrogées ont indiqué qu'il était très difficile d'avoir une vision directe de la manière dont les stratégies sont mises en oeuvre sur le terrain et de savoir quand les tactiques doivent être modifiées.

L'écart entre la stratégie et l'exécution précise des campagnes commerciales pharmaceutiques est un obstacle constant dans l'ensemble du secteur, les lancements de nouveaux médicaments ne répondant pas aux attentes dans environ 34 % des cas. Pour surmonter ces échecs, les entreprises pharmaceutiques doivent « considérer leur stratégie de lancement de médicaments comme un effort à l'échelle de l'organisation qui implique toutes les fonctions organisationnelles et nécessite une planification diligente et une collaboration synchronisée », selon Deloitte.

« Ce qu'Aktana introduit va vraiment changer la façon dont nous gérons nos programmes d'engagement des clients, pendant les lancements de médicaments et au-delà. Il a toujours été difficile de gérer nos stratégies dans l'ensemble de l'organisation et d'établir une corrélation entre les tactiques qui les soutiennent efficacement et leur impact optimal », a déclaré un vice-président de l'efficacité commerciale d'une des 20 plus grandes sociétés pharmaceutiques.

Les trois nouveaux produits de la suite stratégique combinent l'IA contextuelle, l'UX conçue pour l'utilisation et l'expertise dans le domaine des sciences de la vie pour offrir une supervision intelligente de la stratégie d'exécution permettant aux dirigeants d'augmenter dynamiquement ce qui fonctionne et de réinitialiser ce qui ne fonctionne pas.

Centre Stratégique : La source unique de vérité pour l'exécution omnicanale

Le Centre Stratégique est l'endroit où les dirigeants peuvent pour la première fois obtenir une vue unifiée et en temps réel de l'efficacité omnicanale. Le Centre Stratégique permet aux utilisateurs de relier dynamiquement les stratégies aux tactiques et de suivre les indicateurs clés de performance, tout en procédant à des ajustements en temps réel pour affiner et rééquilibrer les efforts sur tous les canaux. Les responsables commerciaux peuvent immédiatement voir ce qui se passe sur tous les canaux et mettre à jour les tactiques instantanément afin d'obtenir l'engagement le plus bénéfique pour les professionnels de santé (HCP).

Génie Tactique : Amélioration de l'efficacité et du temps de retour sur investissement grâce à Gen AI

Le Génie Tactique utilise l'IA générative (un ensemble propriétaire de modèles d'apprentissage par renforcement profond et de grands modèles linguistiques) pour permettre aux responsables des opérations et de l'efficacité d'analyser et de réorganiser leur palette de tactiques en fonction de celles qui sont les plus efficaces, avec un délai d'exécution 5 à 10 fois plus rapide que jamais auparavant. Cet outil puissant renforce la prise de décision stratégique en identifiant les activités peu performantes et en recommandant des opportunités à plus fort impact. Les équipes commerciales et médicales peuvent collaborer, rationaliser les opérations et accélérer la création de valeur.

Simulateur d'Impact : Évaluer l'efficacité et l'impact dans un environnement à faible risque

Le Simulateur d'Impact est un environnement de simulation alimenté par l'IA qui offre aux utilisateurs une plateforme virtuelle pour évaluer les stratégies et les tactiques de l'outil avant d'investir à grande échelle et de lancer des campagnes coûteuses. Le simulateur d'impact permet aux équipes des opérations commerciales et des services médicaux de terrain d'explorer et de tester des scénarios basés sur des données en temps réel afin de mettre en oeuvre les tactiques les plus efficaces au bon moment.

« Il existe un grand besoin de solutions basées sur l'IA qui catalysent les opérations commerciales pharmaceutiques grâce à un engagement omnicanal extrêmement personnalisé et adaptable », a déclaré John Vitalie, PDG d'Aktana. « La suite stratégique d'Aktana est le premier ensemble d'outils qui offre une vue unifiée de la performance de la stratégie et de la tactique, avec la possibilité de simuler et d'affiner la sensibilisation en temps réel ».

« En fin de compte, la Suite Stratégique d'Aktana permet aux leaders de la marque et du commerce d'effectuer des lancements de produits pharmaceutiques qui sont constamment plus réussis et durables ».

Le Centre Stratégique et le Génie Tactique seront disponibles pour les clients bêta aux États-Unis au quatrième trimestre 2023, et disponibles de manière générale au premier trimestre 2024. Le Simulateur d'Impact sera disponible au deuxième trimestre 2024.

L'initiative d'amélioration de l'UX/UI d'Aktana, appelée Glass, commencera avec les trois nouveaux produits de la suite stratégique et se déploiera sur l'ensemble du portefeuille de produits d'Aktana d'ici mars 2025.

Connectez-vous à Aktana sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/aktana

Suivez @aktana_inc sur Twitter : www.twitter.com/aktana_inc

À propos d'Aktana

Aktana est le leader de l'engagement intelligent des clients pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. En veillant à ce que chaque expérience client soit adaptée aux préférences et aux besoins individuels, Aktana aide les entreprises du secteur des sciences de la vie à renforcer leurs relations avec les prestataires de soins de santé afin d'améliorer les soins aux patients. Aujourd'hui, les équipes commerciales et médicales de plus de 300 marques utilisent le moteur d'intelligence contextuelle basé sur l'IA d'Aktana pour coordonner et optimiser l'engagement omnicanal personnalisé à l'échelle. Plus de la moitié des 20 premières entreprises pharmaceutiques mondiales sont clientes d'Aktana. Basée à San Francisco, Aktana possède des bureaux dans toutes les grandes régions biopharmaceutiques du monde. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.aktana.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

26 septembre 2023 à 16:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :