L'augmentation de 20 G$ des capacités de financement de la SCHL était un geste nécessaire - l'enjeu sera maintenant d'accélérer les projets





MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain accueille très favorablement l'annonce de la vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland, de l'augmentation des capacités de financement de la Société canadienne d'hypothèques et de logement afin de faciliter la construction de logements additionnels.

« Nous saluons la décision d'autoriser la SCHL à augmenter de 20 milliards de dollars ses capacités de garantie de prêt pour faciliter la construction de 30 000 logements additionnels par an. La pénurie de logements dans la région métropolitaine et dans tout le pays est devenue un enjeu majeur, qui menace l'accès au logement des nouveaux travailleurs et engendre une spirale inflationniste néfaste pour l'accès à la propriété. Il faut agir sur tous les fronts et l'annonce d'aujourd'hui arrive à point », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Le défi est maintenant de s'assurer que les processus, notamment au niveau municipal, permettent de démarrer rapidement les projets de construction. Au-delà du financement, les délais d'approbation demeurent trop souvent un irritant majeur qui décourage les bâtisseurs et les promoteurs. C'est une condition nécessaire si on veut relancer les mises en chantier et diminuer la pression sur le marché de l'habitation », a poursuivi Michel Leblanc.

« Pour rappel, la Chambre a publié en juin dernier un rapport qui préconise la sélection de projets basés sur les principes de densification intelligente. Nous devrons favoriser des projets de construction qui s'inscrivent dans nos objectifs de décarbonation de notre économie. Il ne faut pas simplement bâtir plus et plus vite, il faut aussi bâtir mieux pour répondre aux besoins », a conclu Michel Leblanc.

Pour consulter notre étude intitulée Bâtir plus, plus vite et mieux : pour une stratégie de densification intelligente du Grand Montréal qui répond aux besoins d'habitation, visitez le site Web de la Chambre.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de 8 000 membres, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (ci-après « la Chambre ») agit sur trois fronts : elle porte la voix du milieu des affaires de la métropole, offre des services spécialisés aux entreprises et à leurs employés et mène des initiatives d'impact pour renforcer l'environnement d'affaires. Depuis 200 ans, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la Chambre vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #ccmm

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

26 septembre 2023 à 15:58

Communiqué envoyé leet diffusé par :