Quectel présente le module EG916Q-GL Cat 1 bis au MWC Las Vegas 2023





Quectel Wireless Solutions, fournisseur mondial de solutions IdO, a le plaisir d'annoncer le modèle EG916Q-GL, un module Cat 1 bis à coût optimisé basé sur le modem Qualcomm® QCX216 LTE IdO de Qualcomm Technologies, Inc. et idéalement adapté à un large spectre d'applications à l'échelle mondiale. Il s'agit notamment de la gestion des actifs, de la télématique, des solutions de paiement, de la surveillance et du contrôle à distance, de la sécurité, de l'automatisation et des compteurs intelligents, entre autres.

Le modèle Quectel EG916Q-GL se présente comme un module LTE Cat 1 bis optimisé pour les applications M2M et IdO. S'appuyant sur la technologie avancée 3GPP Rel-14 LTE, il offre des débits de données impressionnants pouvant atteindre 10 Mbps sur la liaison descendante et 5 Mbps sur la liaison ascendante. Ce module est conçu dans un format compact et unifié, assurant la compatibilité avec les modules LPWA BG95 et BG96 de Quectel, ainsi qu'avec les modules LTE Standard des séries EG91, EG95 et EG915Q-NA.

« Nous sommes ravis de présenter l'EG916Q-GL, un module qui change la donne et qui souligne l'engagement de Quectel à fournir des solutions de connectivité de pointe », commente Norbert Muhrer, président et directeur de la communication de Quectel Wireless Solutions. « Ce module, basé sur le modem Qualcomm QCX216 LTE IoT, établit une nouvelle norme en matière de polyvalence et d'optimisation des coûts, ce qui en fait le choix idéal pour un large éventail d'industries. Quel que soit votre secteur d'activité, l'EG916Q-GL permet aux entreprises de se connecter et d'innover comme jamais auparavant, ouvrant ainsi des possibilités infinies ».

Doté d'un facteur de forme classique EG91x FF, l'EG916Q-GL est remarquablement compact, mesurant seulement 26,5 × 22,5 × 2,4 mm. Sa conception garantit la compatibilité avec les modules des séries BG9x et EG9x. L'une des caractéristiques les plus remarquables du module est la prise en charge du GNSS (Global Navigation Satellite System, en français Système mondial de navigation par satellite) avec des performances de positionnement exceptionnelles. Notamment, les composants cellulaires et GNSS peuvent être mis sous tension ou hors tension de manière indépendante, ce qui offre une grande souplesse et une grande efficacité énergétique. En outre, le modèle EG916Q-GL est capable de prendre en charge le balayage Wi-Fi pour le positionnement en intérieur, ce qui accroît encore sa polyvalence dans diverses applications.

Le modèle EG916Q-GL est conçu pour répondre aux divers besoins de la technologie moderne, ce qui en fait une solution exceptionnelle sur le marché. Ses capacités polyvalentes s'adressent à diverses industries, y compris, mais sans s'y limiter :

Gestion des actifs : Le modèle EG916Q-GL simplifie le suivi et la gestion des actifs, garantissant aux entreprises une vision en temps réel de leurs précieuses ressources.

Télématique : Grâce à ses fonctions de connectivité avancées, ce module est parfait pour les solutions télématiques, permettant une communication efficace et riche en données entre les véhicules et les systèmes centraux.

Solutions de paiement : Les entreprises du secteur financier bénéficieront de la connectivité sécurisée et fiable offerte par le modèle EG916Q-GL, améliorant ainsi le traitement et la sécurité des paiements.

Surveillance et contrôle à distance : Le module permet une surveillance et un contrôle à distance transparents des équipements et des systèmes, ce qui le rend indispensable dans des secteurs tels que l'agriculture, l'énergie et la fabrication.

Sécurité et automatisation : Les systèmes de sécurité et les processus d'automatisation peuvent bénéficier de la connectivité robuste du module, ce qui garantit des temps de réponse rapides et une efficacité accrue.

Compteurs intelligents : Le modèle EG916Q-GL est un excellent choix pour les applications de comptage intelligent, facilitant la collecte et la gestion efficaces des données pour les services publics.

Certifié par la FCC et l'IC ainsi que par Verizon, et avec d'autres certifications en préparation, le modèle EG916Q-GL prend en charge les bandes mondiales suivantes :

LTE-FDD : B1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28/66

LTE-TDD B34/38/39/40/41

Ce qui distingue vraiment le modèle EG916Q-GL, c'est son vaste ensemble de caractéristiques, qui englobe une large gamme de protocoles Internet, d'interfaces standard et un riche assortiment de fonctionnalités. Avec la prise en charge de pilotes série USB compatibles avec Windows 7/8/8.1/10/11, Linux et Android, son applicabilité s'étend à une gamme variée d'applications M2M et IdO.

Quectel propose également une gamme d'antennes performantes qui améliorent considérablement la connectivité sans fil. Cela permet aux développeurs IoT d'intégrer sans effort le module EG916Q-GL avec les antennes Quectel et de profiter de leurs services de pré-certification. Cela permet de réduire les dépenses et d'accélérer la mise sur le marché des appareils de catégorie 1.

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IdO. Organisation fortement axée sur le client, nous sommes un fournisseur mondial de solutions IdO bénéficiant d'une assistance et de services exceptionnels. Notre équipe mondiale en pleine expansion, composée de 5 900 professionnels, donne le ton de l'innovation en matière de modules cellulaires, GNSS, Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que d'antennes et de services.

Quectel dispose de bureaux régionaux et d'un service d'assistance pouvant intervenir dans le monde entier. Notre leadership international est voué à l'avancement de l'IdO et à la construction d'un monde plus intelligent.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et X.

Qualcomm est une marque commerciale ou marque déposée de Qualcomm Incorporated.

Les produits de marque Qualcomm sont des produits de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales. Les technologies brevetées de Qualcomm sont concédées sous licence par Qualcomm Incorporated.

