Négociations du secteur public - Déclarations du gouvernement : le Front commun attend la suite





QUÉBEC, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Le Front commun prend acte des déclarations de la présidente du Conseil du trésor ce matin et rappelle qu'après près d'un an de négociations, la balle est dans le camp du gouvernement.

« Nous attendons de voir si ce que Mme LeBel annonce dans l'espace public se traduira concrètement en mouvements significatifs aux tables de négociation. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait de telles déclarations. Rappelons qu'elle voulait aussi régler la négociation avant juin dernier! Le gouvernement nous a annoncé qu'il allait effectuer un exercice de priorisation en premier. Nous prendrons la mesure de son exercice à ce moment-là.

Mais il est clair pour nous que les offres ciblées par le gouvernement devront être celles d'un employeur de choix et qu'elles doivent permettre d'améliorer significativement les conditions de travail et de pratique. Nous l'avons dit à plusieurs reprises depuis deux semaines, et la situation demeure la même aujourd'hui en dépit des déclarations de Mme LeBel : les attentes de nos membres sont grandes, très grandes. C'est leur voix et leurs demandes que nous portons. Et au-delà des priorités gouvernementales, on doit améliorer les conditions de l'ensemble des catégories de personnel des réseaux. L'heure est donc effectivement aux choix pour le gouvernement, et la balle est dans son camp. Nous l'invitons à éviter les opérations de chantage, mais plutôt à puiser dans sa réserve de courage pour s'occuper de son monde. Le message était clair samedi dans la rue », de réagir les porte-parole du Front commun, François Enault, premier vice-président de la CSN, Éric Gingras, président de la CSQ, Magali Picard, présidente de la FTQ, et Robert Comeau, président de l'APTS.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur. Les conventions collectives viendront à échéance le 31 mars 2023.

Pour bien comprendre la négociation?: https://www.frontcommun.org/.

SOURCE CSQ

26 septembre 2023 à 12:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :