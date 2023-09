Fin de grève pour les travailleuses et les travailleurs des casinos





MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - En grève depuis le 15 juin dernier, les travailleuses et travailleurs des casinos de Montréal, Charlevoix, Mont-Tremblant et Lac-Leamy ainsi que de Jeux en ligne ont entériné à 73 % une recommandation du conciliateur qui met fin au conflit de travail.

Les 1700 personnes concernées par l'entente obtiennent donc des gains salariaux d'une hauteur de 16 % sur six ans, en plus d'intégrer dans le salaire 2 % du boni et un montant forfaitaire de 1250 $.

«?Tout au long du conflit, les travailleurs et travailleuses de toutes les unités sont restés unis. Je peux dire avec fierté que les liens de solidarité que nous avons créés sont là pour de bon.?» explique Riccardo Scopelleti, porte-parole de l'Intercasinos et président de l'unité de sécurité du casino de Montréal.

Survenue la semaine dernière, la recommandation du conciliateur-chef du ministère du Travail a été soumise aux assemblées générales des différentes unités en grève dans une séquence qui s'est terminée hier.

«?C'était la première fois que les neuf unités de l'Intercasinos négociaient ensemble, une expérience qui a significativement augmenté notre rapport de force?», explique le vice-président de la Fédération des employées et employés des services publics (FEESP-CSN), Frédéric Brun.

«?Sur le terrain, j'ai constaté toute la solidarité que les travailleuses et les travailleurs ont développée entre eux, ça a été un honneur pour la CSN de les appuyer. Je les félicite d'avoir mené une lutte exemplaire?», a conclu la présidente de la CSN, Caroline Senneville.

Le retour au travail se fera dans les prochaines semaines.

SOURCE CSN

26 septembre 2023 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :