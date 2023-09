Luge Capital recueille 71 M$ lors de la première clôture de son deuxième fonds





Cette société de capital de risque axée sur les fintechs continuera d'investir dans les jeunes entreprises en démarrage au Canada et aux États-Unis.

MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Luge Capital a aujourd'hui annoncé qu'elle avait recueilli 71 millions de dollars canadiens (71 M$ CAD) lors de la première clôture de son deuxième fonds (Fonds d'investissement Luge II), avec un objectif ultime d'amasser 100 M$. Parmi les commanditaires du Fonds II, on trouve des investisseurs antérieurs, dont la CDPQ , Desjardins , BDC Capital , Sun Life , iA Groupe financier (Industrielle Alliance) et le Fonds de solidarité FTQ , ainsi que le Fonds Découverte Inovia I , un nouvel investisseur.

À l'instar de son fonds initial, le Fonds Luge Capital II investira au Canada et aux États-Unis dans les jeunes entreprises en démarrage dans le secteur des technologies financières (fintechs) dirigées par des fondateurs exceptionnels qui cherchent à changer le monde de la finance. En plus de la thèse centrale sur laquelle reposait son premier fonds, Luge élargira la portée de ses investissements pour soutenir de jeunes entreprises en fintechs verticalisées où se convergent les services financiers et d'autres industries d'envergure ainsi que de jeunes entreprises de fintechs dans les domaines environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). On s'attend à ce que les investissements initiaux faits par le Fonds II dépassent quelque peu ceux effectués à partir du premier fonds de Luge.

L'équipe diversifiée de Luge est impliquée dans l'industrie des fintechs depuis plusieurs décennies et repose sur une profonde expertise dans ce domaine. Elle comprend notamment ses deux associés, qui sont des experts en fintechs et qui ont acquis une expérience diversifiée à titre d'opérateurs, de fondateurs, d'ingénieurs, d'investisseurs en capital de risque et de cadres d'entreprise. Depuis sa fondation en 2018, Luge déploie sa stratégie consistant à investir dans les entreprises nord-américaines les plus prometteuses en fintechs et à travailler de concert avec de grandes institutions financières, plus particulièrement, avec ses commanditaires.

«?Nos commanditaires sont d'importantes institutions financières, des compagnies d'assurance de pointe et de grands fonds de pension qui misent sur la stratégie et le rendement. Nous avons établi avec eux une méthode de travail claire et leur engagement envers le Fonds II témoigne du bien-fondé de ce modèle?», déclare David Nault, associé directeur à Luge Capital. «?Le partenariat que nous entretenons avec nos commanditaires et leur vision unique permettent à notre équipe d'avoir un avantage concurrentiel lorsque vient le temps d'appuyer les fondateurs les plus prometteurs en fintechs.?»

«?Les services financiers ont un impact sur nous tous, qu'il s'agisse d'ouvrir un compte bancaire, de payer un fournisseur, de souscrire une police d'assurance ou de faire un placement. Et pourtant, les grandes institutions financières ont de la difficulté à moderniser leurs technologies?», avance Karim Gillani, associé directeur à Luge Capital. «?En appuyant des fondateurs de qualité en fintechs qui trouvent des solutions aux principaux problèmes de l'industrie, Luge aide à stimuler l'innovation dans les services financiers, qui sont essentiels à l'économie et qui représentent 20 % du PIB aux États-Unis et au Canada.?»

Sur les quelque 85 M$ amassés par son Fonds I, Luge a fait des investissements dans 21 sociétés. Parmi celles-ci, on note Flinks (acquise par la Banque Nationale du Canada en 2021), Plooto , Owl , Flare et OneVest .

L'annonce du Fonds Luge Capital II a eu lieu aujourd'hui lors du Forum FinTech Canada 2023 se déroulant à Montréal jusqu'au 27 septembre 2023. L'équipe y fait part de son expertise sur de nombreux sujets touchant les fintechs, notamment en prenant part à titre de panéliste lors de discussions telles que Stratégies gagnantes pour l'assurance intégrée (de 11 h 15 à midi), agissant à titre de modérateur pour le panel Naviguer la complexité de l'investissement en fintech (de 15 h à 15 h 45) et animant l'entrevue de clôture (16 h à 16 h 45) lors de la première journée de programmation de l'événement.

L'avis des commanditaires du Fonds Luge II

«?La CDPQ poursuit sa collaboration avec Luge Capital, ayant accompagné sa mise en place en 2018?», affirme Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. «?Nous soutenons ainsi l'écosystème québécois dans le secteur des technologies financières, en plus d'encourager un fonds dont le siège social est situé à Montréal, à l'Espace CDPQ.?»

«?Étant un partenaire fondateur de Luge Capital en 2018, Desjardins est fière d'investir dans le Fonds Luge Capital II », déclare Martin Brunelle, Vice-président, Croissance, Acquisition et Développement chez Desjardins. «?À titre de coopérative financière, il est important pour Desjardins de continuer à appuyer le développement des sociétés fintech en démarrage et d'être un acteur impliqué dans le secteur technologique pour mieux servir nos membres et nos clients.?»

«?BDC Capital est ravi de continuer son partenariat fondateur avec Luge Capital à travers un investissement d'ancrage dans le Fonds Luge Capital II?», ajoute Alison Nankivell, première vice-présidente, Investissements - fonds chez BDC Capital. «?En tant que gestionnaire ayant une grande expertise dans l'industrie, Luge a la capacité d'appuyer les entreprises de la fintech en démarrage alors qu'elles cherchent à croître et à devenir d'importantes contributrices à la prospérité économique du Canada.?»

« On compte sur le secteur des technologies financières pour diriger notre univers dans un monde d'innovation et de créativité. C'est le moteur qui nous fait avancer, dans un environnement plus complexe. Nos investissements dans les entreprises en démarrage accompagnées par Luge Capital permettent à nos institutions financières de remodeler notre industrie. Pour la Sun Life, ils contribuent à notre capacité de réaliser notre raison d'être d'aider nos clients à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain », affirme Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec

«?Notre partenariat avec Luge Capital nous offre un accès privilégié à l'environnement des fintechs qui sont porteurs de création de valeur pour iA Groupe financier », déclare Pierre Miron, vice-président exécutif et chef de la croissance des opérations canadiennes chez iA Groupe financier. «?Dans ce sens et compte tenu des résultats obtenus, nous avons convenu de poursuivre notre association avec eux en souscrivant à ce deuxième Fonds.?»

« Afin que l'industrie québécoise des fintechs poursuive sur sa lancée et que les entrepreneurs aient accès au capital dont ils ont besoin, il est essentiel d'appuyer des gestionnaires de fonds spécialisés. Au cours des cinq dernières années, Luge est devenu un acteur important du secteur québécois en finançant plusieurs entreprises aux stades d'amorçage et de démarrage. Nous sommes donc fiers de nous associer à nouveau à Luge en investissant dans leur deuxième fonds », a dit Saloua Benkhouya, vice-présidente, Placements privés et investissements d'impact - Services, au Fonds de solidarité FTQ.

« L'expérience opérationnelle et d'investisseur des membres de l'équipe de Luge Capital a rapidement mené la firme à devenir une référence pour les entrepreneurs en fintech au Canada et aux États-Unis. Inovia collabore avec l'équipe de Luge depuis bien avant la fondation de la firme. Nous sommes heureux que le Fonds Découverte Inovia I soutienne le Fonds Luge Capital II », a déclaré Prem Kalevar, Programme de découvertes.

À propos de Luge Capital

Fondée en 2018, Luge Capital est une société de capital de risque qui est axée sur les jeunes entreprises en fintechs et qui investit dans des entreprises dirigées par des fondateurs exceptionnels manifestant un réel désir de changer les choses sur une échelle mondiale. Depuis ses bureaux à Montréal et à Toronto, Luge fait appel à sa profonde expertise et à ses vastes connaissances de l'industrie pour appuyer les sociétés canadiennes et américaines les plus prometteuses dans le secteur des fintechs. Son bassin stratégique de commanditaires comprend de grandes institutions financières, des chefs de file en assurance et d'importants fonds de pension. Pour obtenir des renseignements additionnels, rendez-vous à Luge.vc .

