Microland annonce l'obtention du statut Global Elite Plus auprès de Juniper Networks pour lancer une offre de réseau en tant que service

Microland se concentrera sur la construction et le lancement d'un réseau en tant que service (NaaS) basé sur l'expérience utilisateur afin de stimuler la croissance et de favoriser les résultats commerciaux pour ses clients grâce à une transformation numérique axée sur l'IA, alimentée par Juniper Misttm

BENGALURU, Inde, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- Microland, un leader mondial de la transformation numérique, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu le statut Elite Plus auprès de Juniper Networks , un leader dans le domaine des réseaux sécurisés natifs de l'IA . Les partenaires choisis pour le programme Elite Plus ont démontré leur engagement envers Juniper, et ont le potentiel le plus élevé pour assurer une croissance continue. Dans le cadre du programme Elite Plus, Microland construira et lancera une solution de réseau en tant que service (NaaS) grâce à un plan de co-investissement établi entre Microland et Juniper.

Juniper Networks investira dans l'offre de réseau en tant que service de Microland, dans le cadre de laquelle Microland développe des capacités et des intégrations entre les solutions de réseaux natifs de l'IA de Juniper Networks, alimentées par Mist AI tm, et la plateforme Intelligeni NetOps de Microland, basée sur les AIOps et l'automatisation, afin d'offrir une adoption accélérée et des opérations réseau optimisées centrées sur l'expérience utilisateur dans le cadre d'une offre NaaS destinée aux entreprises à l'échelle mondiale.

Les entreprises peuvent être confrontées à la complexité des solutions réseau traditionnelles par rapport aux solutions alimentées par l'IA, notamment à des problèmes liés aux modèles de déploiement et de gestion, ce qui peut en fin de compte avoir un impact sur l'expérience des utilisateurs finaux. Les réseaux traditionnels peuvent également être coûteux à transformer et à exploiter, lents à évoluer, manquer d'innovation et ne pas offrir une meilleure expérience à leurs utilisateurs professionnels et à leurs clients finaux. Avec l'avènement de la technologie SDN (réseaux définis par logiciel), des opérations d'IA (AIOps) et de l'automatisation, les réseaux d'entreprise connaissent une évolution transformatrice.

C'est dans cette optique que Microland annonce son offre de réseau en tant que service (NaaS) , alimentée par les données de Juniper Mist AI et de sa plateforme Intelligeni NetOps , qui offre des capacités d'observation profonde, d'hyper-automatisation et d'analyse basées sur les AIOps. L'objectif de l'offre NaaS de Microland est d'aider les entreprises à améliorer considérablement la résilience, la fiabilité et l'efficacité de leur infrastructure réseau.

Robert Wysocki, vice-président principal chargé des réseaux et de la cybersécurité chez Microland, a déclaré : « Nous sommes ravis de nouer cette relation stratégique avec Juniper Networks, car nos entreprises partagent la même volonté de fournir à nos clients des solutions réseau centrées sur l'expérience utilisateur, ainsi qu'une philosophie similaire en matière d'IA et d'opérations réseau pilotées par les plateformes. Notre offre NaaS alimentée par Juniper et la plateforme Intelligeni NetOps de Microland contribuera à offrir d'excellentes expériences réseau à nos clients. »

Gordon Mackintosh, vice-président du groupe, Juniper Partner Organization, Juniper Networks, a déclaré : « Juniper Networks est ravie de faire de Microland un partenaire Elite Plus mondial dans le cadre du programme Juniper Partner Advantage (JPA). Juniper s'efforce de mettre en place un plan de co-investissement stratégique avec ses partenaires Elite Plus afin de s'assurer que nous soutenons nos partenaires en leur fournissant des solutions et des services personnalisés qui répondent aux besoins des clients dans leurs régions. L'offre NaaS de Microland, alimentée par la technologie de réseaux natifs de l'IA de Juniper, contribuera à offrir des expériences réseau transformatrices aux clients de Microland à l'échelle mondiale. »

À propos de Microland

L'engagement de Microland à « faire du numérique une réalité » permet à la technologie de faire plus en prenant moins de place. Nous facilitons la transition des entreprises vers l'infrastructure numérique NextGen grâce à notre vaste gamme de services, notamment le cloud et les centres de données, les réseaux, le lieu de travail numérique, la cybersécurité et l'IoT industriel. Nous veillons à ce que l'adoption des services numériques soit prévisible, fiable et stable.

Microland fait du numérique une réalité pour les entreprises en mettant l'accent sur des services qui sont plus pertinents que jamais pour nos clients et nos prospects, garantissant ainsi des résultats commerciaux. Créée en 1989 et basée à Bangalore, en Inde, Microland compte plus de 4 500 spécialistes du numérique répartis dans des bureaux et des centres de livraison en Asie, en Australie, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

Juniper Networks, le logo de Juniper Networks et d'autres marques de Juniper Networks sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Juniper Networks, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

