Klick Health s'installe à Londres pour soutenir la croissance et l'expansion de ses activités à l'échelle mondiale

Klick Health a partagé aujourd'hui de nouveaux détails sur la construction en cours de son écosystème mondial, différencié par son accent unique mis sur la santé et l'amélioration des résultats pour les patients, son mode opératoire d'intégration authentique et son engagement de longue date à fournir une expérience client inégalée. Cette grande agence indépendante a annoncé son équipe de direction basée au Royaume-Uni pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique (EMEA). Cette nouvelle fait suite à la nomination de Jennifer Lambert au poste de directrice générale de l'EMEA et à l'ouverture du centre Asie-Pacifique (APAC) de Klick à Singapour.

Jennifer Lambert est rejointe au centre de Londres par les vétérans de l'industrie Ankita Batla, January Coyle, Preeti Moseman, Tara Page, Michael Smith et Adrian Swift, tandis que l'équipe célèbre ses 13 victoires aux Creative Floor Awards de la semaine dernière et sa brillante participation au Festival international de la créativité de Cannes Lions.

« Nous sommes ravis de construire le modèle d'agence de sciences de la vie le plus innovant que la région EMEA ait jamais connu. Alors que la plupart des agences mondiales ont tendance à assembler leurs services de force, les équipes de Klick sont intégrées dès le départ. En fonction des besoins de nos clients, nous leur fournissons des services de bout en bout sur mesure afin de garantir des solutions authentiques et sans limitations », déclare Jennifer Lambert. « Je suis fière du travail accompli par notre équipe. Avec Preeti, Tara, Michael, Adrian, Ankita et January, nous disposons de leaders éprouvés, tant du côté agence que du côté client, capables de fournir des solutions qui amplifient le succès de la marque de nos clients. »

Jennifer Lambert a présenté l'équipe dirigeante de Klick pour la région EMEA :

Preeti Moseman ? Directrice de la création, EMEA

Preeti Moseman marque son retour au Royaume-Uni en tant que directrice de la création à Londres, après avoir occupé pendant deux ans le poste de directrice de la création au sein de l'équipe new-yorkaise de Klick. Créatrice primée avec plus de 16 ans d'expérience dans le secteur, Preeti Moseman a précédemment occupé des postes dans les agences londoniennes EG+ (TBWA) et Wunderman, où elle a travaillé pour toute une série de clients, dont GSK, Johnson & Johnson, Pepsico et Microsoft. Dans le secteur de la santé en particulier, elle a joué un rôle créatif de premier plan lors de lancements mondiaux dans les domaines de l'immunologie, des vaccins et de la santé des femmes.

« J'ai rejoint Klick parce que sa volonté d'innovation correspond à ma passion pour la création d'expériences attrayantes », déclare Preeti Moseman. « Avec une multitude de perspectives diverses et globales, Klick offre le cadre idéal pour stimuler la créativité, construire des équipes transversales percutantes et collaborer à des campagnes réussies pour nos clients. »

Tara Page ? Vice-présidente, responsable de la réussite des clients, EMEA

À la tête de l'équipe de Klick chargée de la réussite des clients au Royaume-Uni, Tara Page est une professionnelle chevronnée de la communication dans le secteur de la santé, avec plus de 25 ans d'expérience dans ce domaine, et elle est chargée d'offrir une expérience client exceptionnelle de bout en bout. Avant de rejoindre Klick, Tara Page était directrice mondiale de l'engagement des clients chez VMLY&R Health London, avant d'être directrice générale de Sudler London, où elle a collaboré avec des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques de premier plan tout au long du cycle de vie des marques, dans des domaines thérapeutiques tels que les maladies cardiovasculaires, l'hématologie, l'oncologie et les maladies rares.

« Participer à la création d'une agence mondiale spécialisée dans les sciences de la vie et être entourée de personnes exceptionnellement gentilles et talentueuses est incroyablement enthousiasmant. J'adore l'environnement de collaboration et les esprits brillants de Klick, alors que nous travaillons avec nos clients pour améliorer les résultats en matière de santé et la vie des patients dans la région EMEA et dans le monde entier », explique Tara Page.

Michael Smith ? Directeur scientifique et juridique, EMEA

Fort de plus de 17 ans d'expérience à la tête d'équipes internes chargées de la réglementation et de la conformité des soins de santé au sein de sociétés pharmaceutiques, Michael Smith rejoint le monde des agences en tant que nouveau directeur scientifique et juridique de Klick pour la région EMEA. Il était auparavant directeur des affaires réglementaires d'Allergan pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Michael Smith a travaillé dans les domaines de la médecine esthétique, des cosmétiques, de la dermatologie, des dispositifs médicaux, des troubles du mouvement, des neurosciences, de l'ophtalmologie et de l'OTC, avec une grande expérience des réglementations du Royaume-Uni, de l'UE et de l'EMEA, ce qui lui permet de s'assurer que les campagnes destinées aux professionnels de la santé et aux consommateurs sont conformes aux réglementations en vigueur. Michael Smith excelle dans la gestion des exigences complexes de la conformité des soins de santé, veillant à ce que les équipes créatives soient en mesure de repousser les limites et de dépasser les attentes, tout en assurant la conformité promotionnelle.

« J'ai été séduit par l'enthousiasme, le professionnalisme et la rigueur juridique de l'équipe de Klick », déclare Michael Smith. « Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de développer notre équipe scientifique et juridique basée au Royaume-Uni et de servir nos clients en tant que membre de la plus grande équipe médicale intégrée dans une agence full-service. »

Adrian Swift ? Vice-président de la gestion de projets, EMEA

Avec plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de la livraison et de la gestion de projets, Adrian Swift rejoint Klick en tant que vice-président de la gestion de projets pour la région EMEA. Leader chevronné ayant travaillé pour des marques telles que Coca-Cola, Centrica et Unilever, il est adepte de la méthode agile et de la gestion de projets pour une livraison dans les délais. Auparavant, en tant que directeur associé et PMO de la région EMEA chez Ogilvy, Adrian Swift a travaillé sur de grands comptes tels qu'IBM, Nestlé et The Nightingale Hospital, et a dirigé la consolidation de trois marchés régionaux de l'agence en un centre mondial. L'un des faits marquants de sa carrière dont il est le plus fier est d'avoir dirigé l'équipe qui a contribué à accélérer la mise en place d'hôpitaux temporaires au Royaume-Uni pendant la pandémie.

« Mon objectif professionnel ultime a toujours été d'avoir un impact significatif. Rejoindre Klick et contribuer au développement de quelque chose de formidable dans la région EMEA est une occasion incroyable d'y parvenir », déclare Adrian Swift. « Je suis ravi de faire partie d'une société ayant un véritable esprit d'entreprise et une culture d'entreprise unique, et je suis impatient de partager mon expertise en encourageant des mentalités agiles dans l'optique d'assurer le succès de nos clients. »

Afin de soutenir l'expansion mondiale de Klick, Jennifer Lambert a également annoncé l'arrivée des personnes suivantes au sein de l'équipe londonienne :

Ankita Batla ? Vice-présidente principale de la stratégie médicale au niveau mondial

Avec plus de vingt ans d'expérience dans l'engagement des patients, la communication en matière de santé et la stratégie médicale, ainsi qu'un diplôme de médecine et un MBA, Ankita Batla est spécialisée dans la recherche, la stratégie et la communication en matière de changement de comportement dans les domaines de la pharmacie, de la nutrition, des services de santé, de la santé publique et des groupes de patients. En tant que première vice-présidente de Klick chargée de la stratégie médicale au niveau mondial, elle se concentre sur les besoins en matière de stratégie médicale des clients internationaux de Klick, dont le nombre ne cesse de croître. Elle a également occupé des fonctions médicales de haut niveau dans d'autres agences basées au Royaume-Uni, notamment VMLY&R Health et System Analytic de WPP. Avant de se lancer dans la communication dans le domaine de la santé, Ankita Batla a été médecin résidente dans les services de médecine générale, de pédiatrie, de santé publique et de neurologie des hôpitaux. En tant qu'experte en défense des intérêts des patients, elle a été invitée à donner des conférences dans les meilleurs établissements d'enseignement du Royaume-Uni, notamment à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, à l'UCL Business School for Health UK et à l'University of West London. Elle poursuit actuellement ses études en vue de l'obtention d'une maîtrise en santé publique.

« Médecin de formation et défenseur des patients dans l'âme, j'aime établir des liens entre les chiffres de la science et les réalités vécues par les gens. Chez Klick, j'ai une famille de travail qui croit en cette éthique », déclare Ankita Batla. « Le fait d'avoir travaillé et vécu dans différentes parties du monde m'a également donné une perspective unique pour relever les défis et les inégalités en matière de santé sur les différents marchés, et pour développer des stratégies créatives innovantes qui peuvent maximiser l'accès aux soins. »

January Coyle ? Vice-présidente principale de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale

Jouant un rôle clé au sein de l'équipe de direction de la stratégie mondiale de Klick Health, January Coyle rejoint le centre de Londres en tant que vice-présidente principale de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale afin d'assurer une coordination efficace de la stratégie sur les marchés mondiaux et dans les régions de Klick en EMEA, APAC et LATAM. Avec plus de 20 ans d'expérience dans les études de marché des sciences de la vie, le conseil aux leadeurs d'opinion et la publicité, January Coyle a récemment dirigé une équipe stratégique dans le bureau de Klick à New York pendant plus de trois ans. Auparavant, elle a occupé le poste de vice-présidente principale de Saatchi & Saatchi Wellness et de directrice de la stratégie de mise en oeuvre pendant plus de six ans. Elle a travaillé avec un large éventail de marques, de la phase de prélancement à celle de la licence d'exploitation, dans des domaines thérapeutiques tels que le cardiovasculaire, le métabolisme, les maladies rares et l'oncologie, tout en s'efforçant d'atteindre les principales parties prenantes par des moyens novateurs et attrayants.

« C'est le personnel et la culture de l'humain qui m'ont d'abord amenée chez Klick. Maintenant, je suis plus qu'enthousiaste à l'idée d'aider à étendre la magie de Klick à d'autres marchés et de créer des expériences significatives pour les professionnels de la santé, les patients et leurs proches, en partenariat avec nos clients. »

Une dynamique mondiale forte

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à l'adhésion de Klick au Healthcare Communications Council (HCC), l'une des cinq organisations de l'Association Européenne des Agences de Communication (EACA) et met en lumière le dernier d'une longue série de recrutements mondiaux au cours de l'année écoulée, tandis que l'agence continue de se développer dans les régions APAC, EMEA et LATAM. En juin, Klick a accueilli les vétérans Mitchell Tan, Shraddha Tawate, Nevil Chimon et Alvin Yeo dans son centre APAC à Singapour.

« Nous sommes enthousiasmés par notre élan mondial et par la façon dont les clients de la région EMEA accueillent notre modèle d'agence unique, à nos offres complètes et à notre approche axée sur la réussite », déclare Ari Schaefer, président de Klick Health. « Nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve. »

À propos de Klick Health

Klick Health est le plus grand partenaire de commercialisation indépendant au monde pour les sciences de la vie. Depuis plus de 25 ans, Klick se concentre sur le développement, le lancement et le soutien de marques des sciences de la vie afin de maximiser leur plein potentiel de marché en tant que partenaire de commercialisation principal. Reconnue par les principales autorités mondiales de la publicité, Klick a été nommée Agence indépendante de l'année 2023 par Clio Health ; son travail a également été célébré par Cannes Lions, D&AD, The One Show, Art Directors Club, Clios, New York Festivals Health et les Webbys. Suivez Klick Health sur LinkedIn et, pour plus d'informations sur les moyens de rejoindre Klick, rendez-vous sur careers.klick.com.

À propos du groupe Klick

Le groupe d'entreprises Klick?Klick Health (y compris Klick Katalyst et btwelve), Klick Media Group, Klick Applied Sciences (y compris Klick Labs), Klick Consulting, Klick Ventures et Sensei Labs est un écosystème de talents brillants qui travaillent collectivement pour maximiser les ressources humaines et le plein potentiel des clients. Fondée en 1997, Klick possède des équipes à travers l'Amérique du Nord, avec des bureaux à New York, Philadelphie et Toronto, des centres mondiaux à Londres, São Paulo et Singapour, et prévoit d'ouvrir d'autres bureaux à Bâle, Buenos Aires, Munich, Paris et Tokyo. Klick a régulièrement été nommée Entreprise la mieux gérée et Excellent employeur. Rien qu'au cours des deux dernières années, l'entreprise a été récompensée par près de 30 prix de meilleur lieu de travail, y compris Meilleur lieu de travail pour les femmes, Meilleur lieu de travail pour l'inclusion, Culture d'entreprise la plus admirée, Meilleur lieu de travail pour les innovateurs selon Fast Company, Meilleur lieu de travail à New York selon FORTUNE et Meilleur lieu de travail en publicité selon FORTUNE.

26 septembre 2023 à 03:35

