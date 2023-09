DEBIOPHARM HONORE L'EXCELLENCE DE LA RECHERCHE CANCÉROLOGIQUE JAPONAISE LORS DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX JCA-MAUVERNAY





Debiopharm (www.debiopharm.com), société biopharmaceutique, privée, basée en Suisse, a dévoilé aujourd'hui les noms des deux lauréats du prestigieux prix JCA-Mauvernay 2023. Ce prix d'excellence récompense la recherche oncologique japonaise remarquable et innovante distinguant deux catégories distinctes : la Recherche Innovante et/ou Disruptive, attribuée au Dr. Daichi Inoue, et la Recherche Translationnelle, décernée au Dr. Hiromichi Suzuki. Lors de la 82ème réunion annuelle de la Japanese Cancer Association (JCA) le 23 septembre au Pacifico Yokohama, le professeur Hideyuki Saya, président de la JCA, Thierry Mauvernay, président de Debiopharm, Bertrand Ducrey, CEO de Debiopharm, et Frédéric Lévy, directeur exécutif senior, responsable de la recherche, de l'évaluation et de l'innovation scientifique de Debiopharm, ont conjointement remis aux lauréats de cette année des trophées, ainsi qu'un prix en argent, en signe de leur reconnaissance.

« Nous avons la ferme ambition de soutenir la transformation de la recherche japonaise en oncologie vers de nouvelles thérapies, afin de proposer de nouveaux traitements aux patients atteints de cancer qui en ont besoin. Ce prix puise son inspiration dans notre succès précédent avec l'oxaliplatine, un traitement standard, développé à partir de la découverte d'un chercheur japonais, aujourd'hui commercialisé à l'échèle mondiale pour traiter le cancer colorectal métastatique, le cancer du pancréas et le cancer du foie. Cette réussite illustre la capacité de Debiopharm à jouer un rôle majeur dans l'évolution de l'innovation japonaise précoce vers le développement de composés qui peuvent éventuellement devenir de nouvelles thérapies standard, à la fois sûres et efficaces pour les patients qui luttent contre le cancer », a commenté Thierry Mauvernay, Président de Debiopharm.

Le Dr Daichi Inoue, a été récompensé dans la catégorie recherche disruptive pour ses travaux à la Foundation for Biomedical Research and Innovation de Kobe (FBRI), où il se focalise sur l'épissage des pré-ARNm, un événement cellulaire naturel et régulé qui supprime les régions non codantes des gènes pour produire l'ARNm, qui sera à son tour traduit en protéines. L'épissage est contrôlé par l'activité de complexes protéiques appelés Facteurs d'Épissage. Il est souvent dérégulé dans les cellules cancéreuses et produit des ARNm non-sens et des protéines non fonctionnelles. Le Dr Inoue a fait la découverte remarquable que les altérations de composants protéiques spécifiques des Facteurs d'Épissage conduisent à un épissage incorrect d'un suppresseur de tumeur clé, favorisant le développement du cancer. Plus récemment, le Dr Inoue a étendu ses recherches à d'autres altérations des Facteurs d'Épissage dans diverses voies oncogéniques et types de tumeurs. Sa recherche innovante suggère que des gènes non mutés peuvent devenir oncogènes par le biais d'altérations des mécanismes cellulaires impliqués dans le traitement de l'ARNm.

Le Prof. Hiromichi Suzuki, a été récompensé dans la catégorie recherche translationnelle pour ses travaux au National Cancer Center Research Institute, plus particulièrement sur les mutations des tumeurs cérébrales humaines à l'aide de données de séquençage multi-omiques. En caractérisant le profil mutationnel dans plus de 700 cas de glioblastome de bas grade, il a réussi à identifier des sous-types de glioblastome distincts, définis par des mutations et présentant des comportements cliniques variés. Dans le cas du médulloblastome, le cancer cérébral pédiatrique le plus fréquent, le Dr Suzuki a identifié une mutation hotspot récurrente dans un petit ARN nucléaire qui provoque l'épissage cryptique de nombreux gènes, y compris des oncogènes. Cette mutation est également présente dans d'autres cancers. Cette découverte novatrice démontre que l'accès à de grandes cohortes de patients et l'analyse moléculaire à grande échelle des tumeurs, permettent de découvrir de nouvelles mutations jouant un rôle dans le développement des cancers.

Le prix JCA-Mauvernay

Depuis 2005, la Japanese Cancer Association et Debiopharm Group coorganisent le prix « JCA-Mauvernay ». Cette récompense illustre tant la curiosité qui anime les chercheurs que la coopération scientifique entre le Japon et la Suisse. Elle vise à reconnaître les projets exceptionnels réalisés dans le domaine de l'oncologie par les chercheurs japonais, tant en ce qui concerne les aspects fondamentaux que cliniques. Le montant du prix s'élève à une valeur totale de 25'000 CHF.

L'engagement de Debiopharm envers les patients

Debiopharm développe des thérapies innovantes qui ciblent d'importants besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de l'oncologie et des maladies infectieuses. Avec l'objectif de traduire les découvertes médicales disruptives en traitements accessibles au plus grand nombre de patients, nous identifions des composés et des technologies à fort potentiel pour l'octroi de licences, démontrons cliniquement leur innocuité et leur efficacité, puis sélectionnons de grands partenaires de commercialisation pharmaceutique pour en optimiser l'accès aux patients à l'échelle mondiale.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.debiopharm.com

Nous sommes sur Twitter. Suivez-nous @DebiopharmNews at http://twitter.com/DebiopharmNews

26 septembre 2023 à 03:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :