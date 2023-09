La Vaudoise choisit Guidewire Cloud pour renforcer l'excellence opérationnelle, améliorer la sécurité de ses systèmes d'information et accélérer la transformation numérique





Le Groupe Vaudoise Assurances (Vaudoise), l'un des principaux assureurs privés de Suisse, et Guidewire (NYSE : GWRE) ont annoncé que la Vaudoise a choisi Guidewire InsuranceSuite, qui exploite Guidewire Cloud, pour ses principaux systèmes opérationnels.

La Vaudoise déploiera InsuranceSuite en plusieurs étapes, à commencer par le traitement des sinistres dans son département Automobile. Ce sera ensuite le tour de tous les secteurs des assurances de patrimoine pour le traitement des sinistres et la gestion des polices.

« Nous avons choisi Guidewire parce que c'est une plateforme cloud robuste et agile, qui nous permettra d'améliorer nos processus opérationnels et d'accélérer la digitalisation de notre entreprise au service de nos clients et de nos collaborateurs », déclare Stanislas Bressange, Chief Transformation Officer à la Vaudoise. « En déployant Guidewire dans le cloud, nous bénéficierons d'un socle technologique fiable et évolutif grâce à des mises à jour périodiques, tout en renforçant la continuité de nos activités. »

« Notre stratégie commerciale repose sur notre capacité à utiliser les technologies modernes à l'heure où nous nous positionnons pour l'avenir et à nous adapter à l'évolution de la demande sur le marché », commente Patrick Streit, Directeur du département Patrimoine à la Vaudoise. « Avec l'aide de Guidewire, nous avons pour ambition d'apporter une valeur ajoutée à nos agences et notre clientèle, grâce à un délai de commercialisation plus court et à une gamme de produits flexible. »

« La Vaudoise est réputée pour pratiquer une approche personnalisée à l'égard de sa clientèle et pour comprendre ses besoins, dans une culture de coopération, en mettant clairement l'accent sur les initiatives durables et l'engagement social », affirme Will McAllister, Directeur général EMEA de Guidewire. « La Vaudoise est le premier client cloud de Guidewire dans la région DACH. C'est pour nous un honneur qu'elle ait opté pour la plateforme Guidewire Cloud afin de continuer à fournir les meilleurs produits et services en réponse aux attentes spécifiques de ses agences et de sa clientèle. »

À propos du Groupe Vaudoise Assurances

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d'assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance, de la prévoyance et de l'Asset Management. La clientèle trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe emploie près de 1'800 collaboratrices et collaborateurs, dont une centaine de personnes en formation. Fidèle à ses origines coopératives, elle verse une partie de ses bénéfices sous forme de remise de prime à ses assurées et assurés. En 2023, ce sont ainsi CHF 43 millions qui sont redistribués. Les actions de Vaudoise Assurances Holding SA sont cotées à la SIX Swiss Exchange (VAHN).

À propos de Guidewire Software

Guidewire est la plateforme à laquelle les assureurs IARD font confiance pour s'engager, innover et se développer efficacement. Nous combinons le numérique, le coeur de métier, l'analyse et l'apprentissage automatique pour fournir notre plateforme en tant que service cloud. Plus de 540 assureurs dans 40 pays, des nouvelles entreprises aux plus grandes et plus complexes au monde, utilisent Guidewire.

En tant que partenaire de nos clients, nous évoluons continuellement pour favoriser leur réussite. Nous sommes fiers de notre palmarès inégalé en matière de mise en oeuvre, avec plus de 1'600 projets réussis, soutenus par la plus grande équipe de R&D et le plus grand écosystème de partenaires du secteur. Notre marché propose des centaines d'applications qui accélèrent l'intégration, la localisation et l'innovation.

Pour plus d'informations, visitez le site www.guidewire.com/fr et suivez-nous sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.

Remarque : Pour toute information sur les marques commerciales de Guidewire, visitez le site https://www.guidewire.com/fr/legal-notices.

