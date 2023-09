AVIS AUX MÉDIAS - La FCEI sera disponible pour commenter la conférence de presse sur le CUEC





MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) sera disponible demain matin pour commenter les récents changements apportés aux modalités de remboursement des prêts du CUEC. Il répondra aux questions des médias pendant et après la conférence de presse organisée par le Bloc Québécois à Ottawa.

Les propriétaires de PME sont déçus du report de seulement 18 jours pour rembourser les prêts du CUEC tout en conservant la portion subvention. Selon les dernières données de la FCEI, 69 % des propriétaires de PME qui ont obtenu un prêt du CUEC n'ont effectué aucun paiement jusqu'ici.

La FCEI demande au gouvernement de reporter la date limite de remboursement des prêts du CUEC permettant de conserver la portion subvention d'une autre année, soit jusqu'en décembre 2024.

Date : 26 septembre 2023

Heure : 10 h 00

Lieu : Salle 135B

Édifice de l'Ouest de la Chambre des Communes

111, rue Wellington, Ottawa, Ontario

Les journalistes membres de la Tribune parlementaire peuvent participer à l'activité en présence ou via l'application Zoom.

Les médias qui ne sont pas membres de la Tribune parlementaire qui désirent participer via l'application Zoom peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

