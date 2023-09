L'OCRI publie son premier rapport annuel





TORONTO, le 25 sept. 2023 /CNW/ - L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié aujourd'hui son premier rapport annuel. Il y souligne que, en plus de remplir son mandat principal qui est de protéger les investisseurs et d'assurer l'intégrité des marchés, il a réalisé des progrès considérables à l'égard de ses priorités pour le premier exercice. Le rapport présente aussi la façon dont l'organisme continue de soutenir les Canadiens en protégeant les investisseurs, en favorisant des marchés financiers sains au Canada et en privilégiant la transformation du secteur.

Il s'agit du premier rapport annuel publié depuis la fusion de l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) et de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).

« Nous avons mené à bien une importante réforme structurelle du secteur de la réglementation en trois ans, et nous pouvons en être fiers, a affirmé Andrew J. Kriegler, président et chef de la direction de l'OCRI. Tout en assurant la protection des investisseurs, nous souhaitons procurer aux sociétés davantage de souplesse dans la façon dont elles se structurent pour servir leurs clients, et faciliter l'accès des Canadiens aux conseils financiers. »

Voici quelques points saillants du rapport :

Les trois premières sociétés à double inscription de l'OCRI, et d'autres à venir;

La mise sur pied du Bureau des investisseurs et du comité consultatif des investisseurs;

La mise à jour sur la planification stratégique, les efforts d'intégration, la conformité et les affaires disciplinaires.

« Alors que nous continuons à franchir des étapes importantes, nous avons une meilleure vision de qui nous sommes, à titre de nouvel organisme, a indiqué M. Kriegler. Le véritable travail d'intégration de deux équipes et de deux modèles de réglementation ne fait que commencer, et j'ai hâte de voir où nous en serons dans un an. »

À propos de l'OCRI

L'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) est l'organisme d'autoréglementation pancanadien qui surveille l'ensemble des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective et toutes les opérations que ces courtiers effectuent sur les marchés des titres de capitaux propres et des titres de créance au Canada. Il est déterminé à protéger les investisseurs, à assurer une réglementation efficace et uniforme et à renforcer la confiance des Canadiens dans la réglementation financière et les personnes qui s'occupent de leurs placements. Pour plus de renseignements, visitez le www.ocri.ca.

