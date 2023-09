KuCoin dépasse le cap des 30 millions d'utilisateurs alors que la bourse d'échange célèbre son 6e anniversaire





KuCoin, l'une des 5 principales bourses de cryptomonnaies au monde, célèbre son 6e anniversaire avec un grand succès ? le dépassement des 30 millions d'utilisateurs ?, elle franchit ainsi deux étapes capitales de son parcours en même temps. Cette réussite remarquable témoigne de l'engagement de KuCoin envers l'excellence ainsi que de son dévouement indéfectible à l'égard de la communauté mondiale des cryptomonnaies.

Depuis sa création, KuCoin s'est engagée à fournir une plateforme sûre et fiable pour permettre à ses utilisateurs d'échanger des cryptomonnaies. Avec son interface conviviale, ses fonctionnalités de trading avancées et ses mesures de sécurité de premier plan, KuCoin a acquis une immense popularité parmi les amateurs de cryptomonnaies et les investisseurs à travers le monde.

Le PDG Johnny Lyu, dans une allocution vibrante intégrée dans sa lettre du PDG, a exprimé sa profonde gratitude envers les utilisateurs pour leur soutien continu tout au long de ce formidable développement. Il a réaffirmé la valeur centrale indéfectible de KuCoin d'être la 'bourse d'échange du peuple', continuant de donner la priorité à la sûreté et la sécurité des actifs des utilisateurs, de favoriser l'innovation et d'offrir un service client inégalé. De plus, KuCoin reste attachée à sa mission de faciliter la libre circulation mondiale des valeurs numériques.

Il a également exprimé son enthousiasme d'avoir atteint ce jalon important, déclarant : « Nous nous réjouissons d'avoir dépassé le cap des 30 millions d'utilisateurs sur KuCoin. Cette réussite témoigne du dur labeur et du dévouement de notre équipe, ainsi que de la confiance et du soutien de nos fidèles utilisateurs. Depuis la publication de la première preuve de réserves en décembre 2022, KuCoin en a publié durant 10 mois consécutifs, respectant son engagement envers les utilisateurs et leur permettant d'effectuer des échanges avec l'esprit tranquille. C'est précisément la philosophie d'entreprise consistant à donner la priorité aux utilisateurs et à la sécurité qui nous a permis de passer de 0 à 30 millions d'utilisateurs et de gagner leur confiance. Nous demeurons résolus à offrir une expérience de trading de premier plan et nous réjouissons à l'idée de voir notre croissance et notre succès se poursuivre. »

Le 6e anniversaire constitue un moment important pour KuCoin. Pour commémorer cet événement, KuCoin lance l'initiative "Rising Together: Celebrate 6th Anniversary of KuCoin with Million-Dollar Prize Pool", redonnant à la communauté qui a fait partie intégrante de sa réussite. De plus amples détails sont partagés dans le blogue.

À propos de KuCoin

Lancée en septembre 2017, KuCoin est une bourse mondiale de cryptomonnaies dont le siège opérationnel se trouve aux Seychelles. En tant que plateforme orientée utilisateur et centrée sur l'inclusion et la portée de l'action communautaire, elle propose plus de 750 actifs numériques et offre actuellement à ses 30 millions d'utilisateurs, dans plus de 200 pays et régions, des services de trading au comptant, de trading sur marge, de trading P2P en monnaie fiduciaire, de trading de contrats à terme, de jalonnement et de prêt. Selon CoinMarketCap, KuCoin est actuellement l'une des 5 principales bourses de cryptomonnaies. En 2023, KuCoin a été désignée comme l'une des meilleures bourses de cryptomonnaies par Forbes et reconnue comme une bourse mondiale hautement recommandée dans les Global Cryptocurrency Trading Platform Awards 2023 de Finder.

