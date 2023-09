Biosynth étend son offre de synthèse de peptides conforme aux BPF à des quantités de plusieurs kilogrammes grâce à l'acquisition de Pepceuticals





Biosynth, un fournisseur de matières premières critiques pour l'industrie des sciences de la vie, a le plaisir d'annoncer l'acquisition de Pepceuticals, un producteur britannique de peptides de synthèse avec des installations pouvant produire plusieurs kilogrammes selon les BPF et des capacités de remplissage-finition conçues pour accompagner les clients des essais cliniques jusqu'à l'approvisionnement commercial.

Le Dr Urs Spitz, président et chef de la direction de Biosynth, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis que Pepceuticals rejoigne Biosynth. L'équipe de Pepceuticals a une grande expertise de l'optimisation de la production de peptides et de la production à grande échelle selon les BPF, ce qui en fait un choix évident pour Biosynth alors que nous étoffons notre offre de peptides. »

Ehab Alramahy, vice-président directeur et responsable de la division Peptides, a ajouté : « L'acquisition de Pepceuticals dans la famille Biosynth consolide notre position dans le domaine des peptides. Alors que nous construisions la division Peptides, notre objectif a toujours été de proposer à nos clients un service complet et sans faille. L'acquisition représente un pas important, qui nous permet d'étendre notre soutien aux essais cliniques et à l'approvisionnement commercial. »

« Rejoindre le groupe Biosynth marque le début d'un chapitre passionnant pour notre équipe. » Le Dr Kamal Badiani, directeur général de Pepceuticals, a déclaré : « Nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble pour combiner notre expertise et enrichir notre offre pour nos clients. Nous sommes très heureux de rejoindre Biosynth et de proposer des services de fabrication de peptides de premier plan. »

À propos de Biosynth

Biosynth est un fournisseur de matières premières critiques, sécurisant les chaînes d'approvisionnement des sciences de la vie avec des installations mondiales de recherche, de fabrication et de distribution. Approvisionnant les secteurs pharmaceutique et du diagnostic, là où la chimie rencontre la biologie, les produits rencontrent les services et l'innovation rencontre la qualité, Biosynth est à la pointe de l'innovation. Disposant d'un portefeuille de produits de recherche inégalé composé de plus d'un million de produits et de services de fabrication de bout en bout, Biosynth possède une expertise et des capacités qui couvrent les produits chimiques complexes, les peptides et des produits biologiques clés, fournis par un partenaire de confiance unique. Basé à Staad, en Suisse, Biosynth est détenu, entre autres, par KKR, Ampersand Capital Partners et sa direction. De plus amples informations à propos de Biosynth sont disponibles sur le site www.biosynth.com.

À propos de Pepceuticals

Pepceuticals est un spécialiste britannique de la fabrication de peptides de synthèse, engagé à fournir au secteur des sciences de la vie des peptides à façon de haute qualité. Pepceuticals a développé des technologies novatrices qui permettent la préparation de molécules peptidiques complexes. Opérant depuis une installation de fabrication dédiée, l'équipe hautement qualifiée propose un programme complet de développement de médicaments pour accompagner tous les aspects de la fabrication de peptides. Cela inclut la fourniture de peptides fabriqués dans les conditions des BPF actuelles, dans des quantités allant du milligramme au kilogramme. La MHRA a décerné à Pepceuticals les certifications GMP API ("BPF applicables aux ingrédients pharmaceutiques actifs") et MIA (IMP) ("Autorisation de fabrication et d'importation [médicament expérimental]"). https://www.pepceuticals.co.uk

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 septembre 2023 à 11:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :