Monster Hunter Rise: Sunbreak de Capcom remporte le Grand Prix et Resident Evil 4 le prix d'Excellence dans la division des jeux de l'année aux Japan Game Awards : 2023 !





Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) a annoncé aujourd'hui que Monster Hunter Rise: Sunbreak a reçu le Grand Prix et Resident Evil 4 un prix d'Excellence dans la Division des Jeux de l'Année des Japan Game Awards : 2023 (organisés par la Computer Entertainment Supplier's Association), tandis que Dragon's Dogma 2 a remporté un prix dans la division Futur. Les prix ont été annoncés lors du Tokyo Game Show 2023, qui s'est tenu du 21 au 24 septembre.

Gagnant du Grand Prix, Monster Hunter Rise: Sunbreak est une extension premium massive pour Monster Hunter Rise. Après avoir été acclamé pour son contenu, qui comprend de nouveaux lieux, de nouveaux monstres et des actions de chasse inédites, le jeu s'est vendu à plus de 6,1 millions d'unités*1 dans le monde entier. Capcom souhaite continuer à augmenter les ventes sur le long terme grâce à des initiatives telles que la fixation de prix stratégiques.

En outre, récompensé par un prix d'Excellence, Resident Evil 4 4 est un remake du titre original de 2005. Le jeu a été salué à la fois par les fans de la série et par les nouveaux venus pour avoir soigneusement recréé l'attrait de l'original tout en offrant une nouvelle expérience de jeu, ce qui a conduit les ventes mondiales cumulées du titre à dépasser les 5 millions d'unités*2. Capcom a pour objectif de continuer à développer les ventes du titre avec la sortie, le 21 septembre, du contenu téléchargeable d'histoire supplémentaire Separate Ways, ainsi que la sortie prochaine de Resident Evil 4 VR Mode, un contenu téléchargeable gratuit qui permettra aux joueurs de découvrir la campagne principale du jeu sur PlayStationVR® 2.

Dragon's Dogma 2 a également remporté un prix dans la division Futur, où les joueurs votent pour sélectionner les titres à venir qu'ils attendent avec le plus d'impatience. Les versions démo jouables du titre ont recueilli l'attention massive des participants peu après l'ouverture des portes du salon.

Capcom reste fermement engagé à satisfaire les attentes de tous les consommateurs en tirant parti de ses capacités de développement de jeux à la pointe de l'industrie afin de créer des expériences de jeu très divertissantes.

*1 Au 30 juin 2023

*2 Au 20 juillet 2023

Liste des récompenses

Division des jeux de l'année

Prix Titre Plateforme*3 Grand Prix Monster Hunter Rise: Sunbreak Nintendo Switchtm, PC Prix d'Excellence Resident Evil 4 Système PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, PC

*3 Les plateformes listées incluent uniquement celles pour lesquelles les titres étaient disponibles pendant la période de remise des prix des Japan Game Awards.

Division Futur

Prix Titre Plateforme Lauréat Dragon's Dogma 2 PlayStation®5, Xbox Series X|S, PC

Information du produit

Titre : Monster Hunter Rise: Sunbreak Genre : Action RPG Date de sortie : Nintendo Switch, PC : 30 juin 2022 Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation®5, PlayStation®4 : 28 avril 2023

Titre : Resident Evil 4 Genre : Survival horror Date de sortie : 24 mars 2023

Titre : Dragon's Dogma 2 Genre : Open world action Date de sortie : À confirmer

*Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo Co., Ltd.

*« PlayStation » est une marque déposée de Sony Computer Entertainment Inc.

*Microsoft, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox Series X|S sont des marques commerciales du groupe Microsoft.

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est l'un des principaux développeurs, éditeurs et distributeurs mondiaux de divertissements interactifs pour consoles de jeu, PC, appareils portables et sans fil. Fondée en 1983, la société a créé des centaines de jeux, notamment les franchises révolutionnaires Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Capcom exerce ses activités aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, à Hong Kong, à Taïwan, à Singapour et à Tokyo, et son siège social est situé à Osaka, au Japon. Vous trouverez de plus amples informations sur Capcom à l'adresse suivante : https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

25 septembre 2023 à 10:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :