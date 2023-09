Pudu Robotics fait ses débuts à la CMS Berlin, en présentant sa dernière solution de nettoyage autonome





BERLIN, 25 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics (« PUDU »), le premier fabricant mondial de robots de service à usage commercial, a récemment fait son apparition inaugurale à la CMS Berlin. Cet événement est l'une des expositions les plus importantes d'Europe pour les produits et équipements de nettoyage, qui s'est déroulée au centre d'exposition de Berlin du 19 au 22 septembre. PUDU a fièrement présenté six de ses robots de pointe, dont le robot de nettoyage PUDU CC1 et des robots de livraison tels que BellaBot, KettyBot, PUDU HolaBot, PUDUBot 2 et SwiftBot.

CMS Berlin rassemble des professionnels de tous les secteurs de l'industrie du nettoyage et de l'hygiène, offrant une plateforme pour des discussions approfondies sur divers aspects de l'industrie. Au cours de l'exposition, PUDU a présenté le nouveau modèle noir du PUDU CC1 et sa toute dernière solution de nettoyage autonome.

Le PUDU CC1 est la première aventure de PUDU dans le secteur du nettoyage numérique. Il est conçu pour se connecter à divers dispositifs de l'Internet des objets (IoT), notamment les ascenseurs des bâtiments, les portails électroniques, les systèmes de contrôle d'accès, les systèmes de communication et les logiciels avancés. Grâce à ses fortes capacités de connectivité, le robot nettoyeur favorise la normalisation, la numérisation et le développement de services de nettoyage intelligents.

En outre, le PUDU CC1 a été conçu dans une optique de développement durable. Il peut réduire la consommation d'eau douce de 85 % par rapport aux méthodes de nettoyage traditionnelles. Le produit est fabriqué à partir de matériaux faciles à recycler et il utilise des batteries LFP durables qui peuvent durer 2 000 cycles. Le système de positionnement PUDU SLAM rend son fonctionnement plus efficace, même dans des situations complexes, en évitant le gaspillage d'énergie lors des déplacements.

En outre, le PUDU CC1 peut fonctionner automatiquement, ce qui optimise les procédures de nettoyage et améliore l'efficacité du flux de travail. Capable de nettoyer jusqu'à 12 000 mètres carrés en une seule journée, il garantit des résultats de nettoyage supérieurs grâce à ses processus à haute fréquence, automatisés et normalisés. Son design est méticuleusement conçu pour s'adapter parfaitement aux coins, garantissant un nettoyage complet de chaque coin et établissant une nouvelle norme d'hygiène pour le nettoyage autonome.

Grâce à plusieurs fonctions d'automatisation, telles que l'ajout et la vidange automatiques de l'eau, la recharge automatique et une fonction de reprise du nettoyage au point d'arrêt, le PUDU CC1 élimine efficacement la nécessité d'une intervention manuelle. Cette automatisation rationalise les tâches de nettoyage, réduisant ainsi les coûts de recrutement, de formation et de gestion. Elle stimule également la productivité en libérant les employés pour leur permettre d'assumer des responsabilités plus complexes. En outre, le robot est équipé d'une application qui permet aux utilisateurs de surveiller son état de fonctionnement en temps réel et fournit des rapports détaillés pour des résultats de nettoyage mesurables.

Le PUDU CC1 répond aux défis de l'industrie tels que le nombre élevé de postes vacants, les besoins de réduction des coûts, l'efficacité du nettoyage irrégulier et les exigences de durabilité. L'attention qu'il a reçue à CMS Berlin souligne son efficacité. PUDU réaffirme son engagement en faveur de l'innovation et sa volonté de fournir des solutions efficaces et durables pour relever les défis les plus pressants de l'industrie du nettoyage.

À propos de Pudu Robotics

Pudu Robotics est un leader mondial dans la conception, la R&D, la production et la vente de robots de service commercial avec près de 70 000 unités expédiées dans plus de 60 pays à travers le monde. Les robots de la société sont actuellement utilisés dans une grande variété d'industries, y compris la restauration, la vente au détail, l'hôtellerie, la santé, le divertissement et la fabrication. Fondée en 2016 et basée à Shenzhen, en Chine, sa mission est d'utiliser des robots pour améliorer l'efficacité de la production humaine et de la vie. Pour plus d'informations sur les développements commerciaux et les mises à jour, suivez PUDU sur Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter et Instagram.

25 septembre 2023

