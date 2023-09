TRANSEARCH International choisit Décarie Recherche de cadres pour établir sa présence à Montréal sous l'identité Décarie Transearch





MONTRÉAL, le 25 sept. 2023 /CNW/ - TRANSEARCH International, une des 10 plus grandes firmes de recherche de cadres au monde, s'établit à Montréal grâce à nouveau partenariat d'affaires avec Décarie Recherche. Décarie Transearch devient un chef de file en recherche de cadres à Montréal, pouvant désormais accéder à un réseau de collaborateurs de haut niveau avec des expertises sectorielles et à un vivier mondial de talents, afin d'offrir à ses clients des solutions et outils de classe mondiale en recherche de cadres et de gestion du talent.

« TRANSEARCH représente pour nous un partenariat moderne et adapté aux besoins en évolution de nos clients, qui nous permettra de continuer à leur offrir un service personnalisé à haute valeur ajoutée, combinant le meilleur de la grande firme internationale en termes de thought leadership, d'outils et de réseau mondial, avec notre approche entrepreneuriale et notre agilité » explique Dominique Décarie, présidente de Décarie Transearch.

Cette union entre TRANSEARCH et Décarie Recherche s'est imposée comme un choix naturel pour faire face aux enjeux complexes qui touchent les organisations tels que la pénurie de talent et la transformation accélérée de l'économie et du monde du travail.

« Je suis très heureux d'accueillir Décarie Recherche de cadres qui renforce notre présence dans l'est du Canada et notre capacité globale au Canada et en Amérique du Nord » commente Ulrich Ackermann, président du conseil d'administration de TRANSEARCH International.

Au cours des années, la solide réputation de Décarie au Québec s'est établie sur une promesse tenue, celle de toujours placer les intérêts du client en premier. TRANSEARCH, qui partage une philosophie et des valeurs communes avec la firme Décarie, s'est naturellement présenté comme le partenaire de choix pour maintenir cette promesse.

À propos de Décarie Transearch

Décarie Transearch, basée à Montréal, est une firme conseil en leadership dont l'offre de services comprend la recherche de cadres, le recrutement et l'évaluation d'administrateurs et la gestion du talent.

À propos de TRANSEARCH International

TRANSEARCH International, dont le siège est à Londres (Royaume-Uni), est l'une des principales firmes mondiales de recherche de cadres, qui apporte de la valeur ajoutée à ses clients en étant pertinente à l'échelle locale et concurrentielle à l'échelle mondiale. Sa présence internationale lui permet de servir des entreprises du monde entier, couvrant tous les principaux secteurs de l'industrie.

Pour en savoir plus sur Décarie Transearch, ses services et son équipe, visitez https://www.decarierecherche.com/fr/. Pour être informé des postes disponibles, suivez Décarie Transearch sur linkedin à https://www.linkedin.com/company/decarie-transearch/

