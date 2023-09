/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement pour des organismes franco-ontariens/





Le ministre Boissonnault annoncera l'octroi de fonds à des organismes franco-ontariens à l'occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes

OTTAWA, ON, le 22 sept. 2023 /CNW/ - L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, tiendra une conférence de presse lundi. Le ministre annoncera l'octroi d'un financement à des organismes franco-ontariens à l'occasion du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Les journalistes qui désirent assister en personne à la conférence de presse sont priés de confirmer leur participation en transmettant leur nom complet ainsi que le nom de leur organisation à [email protected] avant 16 h (HE), le vendredi 22 septembre 2023.

Voici les détails :

DATE :

Le lundi 25 septembre 2023

HEURE :

9 h 45

LIEU :

Muséoparc Vanier

300, avenue des Pères-Blancs

Ottawa (Ontario)

25 septembre 2023 à 06:00

