Avis aux médias - Investissement important pour la création de logements abordables à Montréal

Le vice-président du conseil exécutif, responsable de l'habitation, des stratégies et transactions immobilières, des affaires juridiques et des projets immobiliers stratégiques au comité exécutif et maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, Benoit...

· Plus de 500 responsables gouvernementaux, chefs d'entreprise et experts de 120 pays sont attendus à Riyad pour l'événement, faisant de la célébration de cette année la Journée mondiale du tourisme la plus importante et la plus marquante de ses...