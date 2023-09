Huawei lance trois solutions de réseau optique d'entreprise dans le cadre de l'évolution F5G





SHANGHAI, 23 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Lors de son sommet « F5G Evolution, Bringing Intelligence Everywhere » qui s'est tenu dans le cadre de l'événement HUAWEI CONNECT 2023, Huawei a partagé ses pratiques en matière d'application F5G avec des clients et partenaires mondiaux de secteurs couvrant l'énergie électrique, l'éducation, l'immobilier, la fabrication et les soins de santé. En outre, Huawei a présenté une série de produits et de solutions innovants.

Richard Jin, président de Huawei Optical Business Product Line, a déclaré dans son discours d'inauguration : « Face à la montée en puissance de l'IA, le secteur impose de nouvelles exigences en matière de détection et de connectivité. L'intelligence industrielle nécessite un réseau de détection et un réseau tout optique. Face à l'évolution de l'intelligence industrielle, Huawei continue d'explorer la détection industrielle, les réseaux de campus tout optique, les réseaux de production WAN, l'interconnexion des centres de données et les réseaux résidentiels. En outre, nous avons lancé une série de produits et de solutions F5G innovants pour renforcer les industries basées sur l'IA. »

Scénarios de campus : Huawei a lancé la solution FTTO 2.0. Basée sur la technologie XGS-PON Pro, cette solution prend en charge la connexion 12,5G/25G vers les salles, la connexion 2,5G/10G vers les points d'accès et la connexion 2,5G vers les ordinateurs de bureau, ce qui permet de construire des réseaux tout optiques 10G écologiques et de faciliter la veille sur le campus. Offrant des réseaux à très large bande, simplifiés, de haute qualité et écologiques, la solution peut être utilisée dans des scénarios pour permettre le transfert unifié de tous les services sur une seule fibre et répondre aux exigences des clients en matière de construction de réseaux de campus de nouvelle génération.

Industries de l'énergie électrique et des transports : Huawei a lancé la solution SE-OTN, qui s'applique à la reconstruction SDH dans diverses stations, notamment les sous-stations électriques, les gares ferroviaires, les stations de péage et les postes de sectionnement (PS) de pétrole et de gaz. Grâce à la norme OSU (Optical Service Unit) de nouvelle génération pour l'évolution du SDH, cette solution offre une largeur de bande dix fois supérieure à celle des réseaux SDH traditionnels et hérite de la sécurité et de la fiabilité élevées de ces réseaux. De plus, contrairement aux solutions OTN courantes, la solution SE-OTN ne nécessite pas de dispositifs complexes au niveau de la couche optique, ce qui simplifie considérablement la planification et l'exploitation du réseau et réduit efficacement les coûts de construction. Cela représente donc un choix optimal pour les industries qui cherchent à faire évoluer leurs réseaux de production SDH.

Scénarios de protection du périmètre : Huawei a lancé la première solution de protection du périmètre du secteur permettant une liaison optique-visuelle et une détection multidimensionnelle. Dans le cadre du sommet, Huawei s'est associé à ses partenaires pour publier un livre blanc technique sur la liaison optique-visuelle pour la protection du périmètre intitulé « Optical-Visual Linkage for Perimeter Protection Technical White Paper ».

À l'avenir, Huawei continuera à innover sur la base de l'évolution de la F5G, à développer des produits et des solutions de pointe et à travailler avec ses clients et ses partenaires pour faciliter la modernisation intelligente de divers secteurs.

22 septembre 2023 à 18:55

