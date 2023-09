Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un financement pour des organismes franco-ontariens

Le Syndicat des employé(e)s de soutien de l'Université de Sherbrooke (SEESUS), représentant 1 500 membres, annonce la ratification et l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention collective, laquelle fut signée par les représentant(e)s des deux...

Jennifer Mersereau, associée principale, cofondatrice et chef de l'exploitation, Hamilton ETFs, Patrick Sommerville, associé principal et chef du développement des affaires, Hamilton ETFs, et leur équipe se sont joints à Keith Wu, chef, Produits...