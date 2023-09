SOREL DÉVOILE L'OUVERTURE DE BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES DANS TROIS MAGASINS LA BAIE D'HUDSON





TORONTO, le 22 sept. 2023 /CNW/ - La Baie d'Hudson, la destination tendance synonyme de qualité au Canada, est heureuse d'annoncer l'ouverture de trois boutiques éphémères SOREL exclusives dans ses magasins phares de Vancouver, de Montréal et de Yorkdale, à Toronto, le 22 septembre 2023. Les boutiques fermeront en janvier 2024.

D'une superficie de 47 à 74 mètres carrés (500 à 800 pieds carrés), chacune de ces boutiques éphémères reflétera les valeurs de SOREL : un harmonieux mélange de savoir-faire, de qualité et de sa célèbre nuance orange. Les boutiques offriront des chaussures et des bottes emblématiques de la marque, des bottes en cuir et en nylon imperméables aux modèles intemporels en suédine, en laine et en rason pour les femmes et les enfants, avec un assortiment pour homme dans un espace adjacent.

La toute dernière collection automnale SOREL, qui rend hommage à la botte classique Cariboutm, sera la pièce maîtresse de chacune des boutiques. C'est dans cette collection que triomphent l'expertise et la conception novatrice de SOREL. Conçue pour être robuste, la gamme Cariboutm est un gage de chaleur, de confort et d'adhérence, même dans les conditions hivernales extrêmes.

« SOREL est fière de s'associer à La Baie d'Hudson cette saison pour donner vie à la collection inspirée par notre emblème, la botte Cariboutm », a déclaré Natalie Hayes, vice-présidente, Marketing de marque globale chez SOREL. « Le décor des boutiques éphémères est conçu pour donner vie à notre marchandise en intégrant des touches de notre orange de façon surprenante pour l'automne et l'hiver. »

« La Baie d'Hudson connaît les hivers canadiens et nos clients nous font confiance pour leur offrir des chaussures et des bottes de qualité, sans compromettre le style », a dit Leith Sinker, première vice-présidente, Chaussures, beauté et catégories fondamentales à La Baie d'Hudson. « SOREL propose un choix incroyable pour toute la famille, et les boutiques éphémères seront des espaces amusants et captivants qui permettront de découvrir ses nouvelles collections. »

Que vous recherchiez des bottes pour affronter les éléments ou des chaussures de tous les jours comme d'élégants sabots ou des mules en caoutchouc, les boutiques éphémères promettent d'être une destination à ne pas manquer pour trouver des modèles à la fois tendance et pratiques.

Emplacements des boutiques éphémères SOREL :

La Baie d' Hudson du centre commercial Yorkdale : 3401, rue Dufferin, Toronto ( Ontario ) M6A 2T9

3401, rue Dufferin, ( ) M6A 2T9 La Baie d' Hudson du centre-ville de Vancouver : 674, rue Granville, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 1Z6

674, rue Granville, (Colombie-Britannique) V6C 1Z6 La Baie d' Hudson du centre-ville de Montréal : 585, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H3B 3Y5

À PROPOS DE SOREL

Fondée en 1962, SOREL allie l'expertise de son savoir-faire aux tendances avant-gardistes pour créer des chaussures et des bottes pour toutes les saisons. L'entreprise qui a commencé il y a des décennies en offrant uniquement des bottes haut de gamme est maintenant une marque vouée à la fonctionnalité et à la mode. Les collections SOREL allient des matériaux de qualité, comme du cuir haut de gamme, des garnitures supérieures, du filet respirant et du nylon, pour créer des chaussures et des bottes robustes pour les personnes qui n'arrêtent jamais. Pour en savoir plus sur SOREL, visitez https://www.sorelfootwear.ca/fr/home .

À PROPOS DE LA BAIE D'HUDSON

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. La Baie d'Hudson exploite labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, lesquels entretiennent des liens homogènes avec son réseau de 83 magasins répartis d'un océan à l'autre. Elle s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

POUR LA BAIE D'HUDSON :

Lauren Polyak

Directrice principale, Relations publiques

[email protected]

Tiffany Bourré

Vice-présidente, Communications, relations publiques, patrimoine, médias sociaux de la marque et événements

[email protected]

POUR SOREL :

Penny Evangelakos

Directrice de comptes de NKPR

[email protected]

SOURCE La Baie

22 septembre 2023 à 11:11

Communiqué envoyé leet diffusé par :